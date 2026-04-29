TMW Inter, finalmente Lautaro: il Toro è tornato in gruppo. L'obiettivo è essere al top per la Lazio

Buone notizie per l'Inter di Cristian Chivu in vista della prossima sfida contro il Parma a San Siro, quella che potrebbe regalare la matematica certezza dello Scudetto ai nerazzurri. Nella giornata di oggi alla Pinetina si è rivisto Lautaro Martinez lavorare insieme al resto del gruppo, dopo il recupero dall'infortunio e gli allenamenti dei giorni scorsi in modo personalizzato.

Al momento lo staff tecnico nerazzurro non intende sbilanciarsi in merito alla possibile titolarità del Toro nella sfida di domenica sera, anche perché l'obiettivo è quello di averlo al top della condizione per la finale di Coppa Italia contro la Lazio in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Nel mezzo fra la sfida col Parma e la finale di Coppa Italia, ricordiamo, l'Inter affronterà ancora la Lazio per la sfida di campionato in programma sabato 9 maggio alle 18. Da segnalare, nell'allenamento odierno dei nerazzurri, il lavoro ancora a parte di Hakan Calhanoglu e Luis Henrique.