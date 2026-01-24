Ufficiale
Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Dopo la prima parte di stagione, che si concluderà per altro proprio con la giornata che ha preso il via oggi, si concluderà anche l'avventura di Sofia Bertucci al Parma Women. La calciatrice, giunta in Emilia in prestito, farà intanto rientro alla Juventus, che ne detiene il cartellino.
Questa, la nota ufficiale del Parma:
"Parma Calcio Women annuncia che Sofia Bertucci farà rientro alla Juventus F.C., società che ne detiene il cartellino. Il Club ringrazia Sofia per l’impegno profuso con la maglia gialloblu e augura le migliori fortune per il futuro".
