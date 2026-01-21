Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"

Undici volti nuovo rispetto al match di campionato, questa la Ternana Women che si è vista nella sfida di andata dei Quarti di Finale di Coppa Italia Femminile: le umbre, però, son cadute contro l'Inter per 2-0, ma avranno poi a disposizione la partita di ritorno per rifarsi.

Soprattutto alla luce dell'ottimismo espresso in sala stampa anche da mister Mauro Ardizzone: "Sono contento perché le ragazze hanno fatto una partita importante, son state bene in campo e nel primo tempo abbiamo anche avuto qualche occasione: l'ultimo quarto d'ora abbiamo forse sofferto un pochino il non avere i 90' nelle gambe, c'erano ragazze che non giocavano una gara intera già da prima di Natale, quindi direi che c'è da prendere tutto il positivo che si è visto. Ho fatto due settimane di allenamento con la squadra, volevo che tutte le ragazze avessero nelle gambe una gara di 90', e ho visto di avere una rosa completa per quel che concerne tutte e 24 gli elementi".

La nota conclusiva va però al campionato: "Oggi la Ternana deve essere la squadra che abbiamo visto domenica, con dei piccoli miglioramenti da apporre. La sfida alla salvezza è aperta, ma dobbiamo lottare e giocarcela con tutte le squadre, in casa e fuori casa. Qui ho trovato un gruppo unito, con la squadra che si è messa subito a disposizione".