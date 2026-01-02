Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Primo giorno di lavoro del nuovo anno per la Ternana Women. Archiviata la pausa natalizia, nel pomeriggio la squadra si è ritrovata al “Moreno Gubbiotti” per avviare la preparazione in vista della ripresa del campionato, in programma domenica 18 gennaio, quando a Narni arriverà la Lazio.
Ad accogliere il gruppo il nuovo allenatore Mauro Ardizzone, al suo primo giorno in rossoverde, insieme al presidente Stefano Bandecchi, che ha voluto salutare la squadra e rivolgere un messaggio al gruppo in avvio di questa nuova fase.
Prima di scendere in campo, il tecnico milanese ha incontrato le giocatrici, presentandosi e illustrando le linee guida del lavoro che accompagnerà il cammino della Ternana Women nella seconda parte di stagione.
Infine tutti sul terreno di gioco per dare ufficialmente il via al primo allenamento del 2026.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.