Zazzaroni suggerisce: "Questa Roma mi ricorda il Leicester di Ranieri, Gasp sorprendente"

Roma 2, Midtjylland 1. Con un gol per tempo di El Aynaoui ed El Shaarawy i giallorossi hanno trovato la seconda vittoria consecutiva in Europa League, dopo la trasferta ostica contro i Rangers. Sgominando la squadra danese capace di abbattere anche una squadra di Premier League come il Nottingham Forest e che arrivava da quattro successi di fila nella competizione targata UEFA. "Gasperini prende sempre la realtà di sorpresa. Riesce a esserlo, sorprendente, anche a 67 anni e dopo una lunga serie di stagioni eccezionali a Bergamo", l'elogio dedicato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel fondo dedicato sul quotidiano romano.

Per il noto giornalista vanno evidenziate anche le scelte iniziali dell'ex allenatore dell'Atalanta, oggi sulla panchina della Roma: "Ha presentato Dybala, al rientro, e Ghilardi, mentre nella ripresa ha concesso qualche minuto a Bailey, ovviamente pensando a domenica sera, al Napoli. C’è qualcosa in questa Roma che - non a caso - mi ricorda il Leicester di Ranieri", il pensiero di Zazzaroni.

E ha aggiunto: "Lo scrivo senza azzardare discorsi scudetto (così com’è, non è in grado di puntare al titolo). Sarebbe interessante sapere se lo stesso Ranieri sta ritrovando accenti e valori simili: determinazione, una grande unità e il coraggio che fa spesso la diﬀerenza". Ma c'è un nuovo arrivato dalle parti della Capitale ad aver sorpreso il direttore del Corriere dello Sport: "Ieri mi è piaciuto tanto El Aynaoui", ha suggerito.

"S’era fatto notare in estate, nel primo tempo dell’amichevole con l’Everton. Ma in seguito s’era perso in mille diﬃcoltà e in qualche timidezza". Eppure nelle ultime uscite ha guadagnato consensi: "Ha dimostrato di avere personalità e qualità tecniche, moltiplicando i recuperi e le giocate decisive", la chiosa.