Bologna, Orsolini: "Tre punti vitali per il nostro cammino. Ce li godiamo e guardiamo avanti"
Dopo il successo per 4-1 contro il Salisburgo, l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato ai canali ufficiali del club: "Una gara difficile perché dovevamo studiarli, siamo andati in vantaggio ma poi abbiamo preso un gol evitabile che ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo avuto un piglio più aggressivo. Sono tre punti vitali per il nostro cammino in Europa League, ce li godiamo e guardiamo avanti. Il percorso in Europa si sta mettendo bene ma dobbiamo stare al passo con le avversarie".
Aston Villa - Young Boys 2-1
27' e 42' Malen (A), 90' Monteiro (Y)
Porto - Nizza 3-0
1' e 33' Veiga, 61' rig. Samu
Fenerbahçe - Ferencvaros 1-1
66' Varga (Fer), 69' Talisca (Fen)
Feyenoord - Celtic 1-3
11' Ueda (F), 31' Yang Hyun-Jun (C), 43' Maeda (C), 82' Nygren (C)
Lille - Dinamo Zagabria 4-0
21' Correia, 36' Mukau, 69' Igamane, 86' Andre
Ludogorets - Celta Vigo 3-2
11' rig., 49' e 62' Stanic (L), 70' Duran (C), 90' + 6 El Abdellaoui (C)
PAOK - Brann 1-1
64' Ivanusec (P), 89' Kornvig (B)
Viktoria Plzen - Friburgo 0-0
Roma - Midtjylland 2-1
7 ' El Aynaoui (R), 83' El Shaarawy (R), 87' Paulinho (M)
Betis - Utrecht 2-1
42'Cucho Hernandez (B), 50' Ezzalzouli (B), 55' Rodriguez (U)
Bologna - Salisburgo 4-1
26' Odgaard (B), 33' Vertessen (S), 51' Dallinga (B), 53' Bernardeschi (B), 86' Orsolini (B)
Go Ahead Eagles - Stoccarda 0-4
20' e 35' Lewelling, 59' El Khannouss, 90' + 3 Bouanani
Genk - Basilea 2-1
14' Oh Hyeon-Gyu (G), 45' + 2 Karetsas (G), 57' Otele (B)
Maccabi Tel-Aviv - Lione 0-6
4' Abdner Vinicius, 25', 51' e 54' Tolisso, 35'rig. Niakhate, 62' Karabec
Nottingham Forest - Malmo 3-0
27' Yates, 44' Kalimuendo, 59' Milenkovic
Panathinaikos - Sturm Graz 2-1
18' Swiderski (P), 34' Kiteishvili (S), 74' Calabria (P)
Rangers - Braga 1-1
45' + 3 rig. Tavernier (R), 69' Martinez (B)
Stella Rossa - FCSB 1-0
50' Bruno Duarte
CLASSIFICA
1. Lione 12 (differenza reti +9)
2. Midtjylland 12 (+7)
3. Aston Villa 12 (+5)
4. Friburgo 11 (+5)
5. Betis 11 (+5)
6. Ferencvaros 11 (+4)
7. Braga 10 (+4)
8. Porto 10 (+3)
9. Genk 10 (+2)
10. Celta Vigo 9 (+4)
11. Lille 9 (+4)
12. Stoccarda 9 (+4)
13. Viktoria Plzen 9 (+4)
14. Panathinaikos 9 (+2)
15. Roma 9 (+2)
16. Nottingham Forest 8 (+4)
17. PAOK 8 (+3)
18. Bologna 8 (+3)
19. Brann 8 (+3)
20. Fenerbahce 8 (0)
21. Celtic 7 (-1)
22. Stella Rossa 7 (-1)
23. Dinamo Zagabria 7 (-3)
24. Basilea 6 (0)
25. Ludogorets 6 (-3)
26. Young Boys 6 (-5)
27. Go Ahead Eagles 6 (-5)
28. Sturm Graz 4 (-3)
29. Salisburgo 3 (-5)
30. Feyenoord 3 (-5)
31. FCSB 3 (-5)
32. Utrecht 1 (-5)
33. Rangers 1 (-7)
34. Malmo 1 (-8)
35. Maccabi Tel-Aviv 1 (-13)
36. Nizza 0 (-8)
