Norvegia, pareggio in amichevole contro la Nuova Zelanda. Ad Oslo finisce 1-1

Nel giorno della sfida fra Italia e Israele, la Norvegia, capoclassifica del Girone I della qualificazione al prossimo Mondiale, ha affrontato in amichevole la Nuova Zelanda concludendo con un pareggio per 1-1 grazie alla rete di Surman nel recupero per gli All White e pareggio di Nusa al 63'.

Una sfida, quella disputata all'Ullevaal Stadion di Oslo, dove la Nazionale scandinava ha schierato molte delle sue seconde linee. Titolare il difensore del Torino, Marcus Perdersen, poi sostituito al 64'. Solo panchina, invece, per Torbjorn Heggem del Bologna.

Di seguito il tabellino del match:

Norvegia-Nuova Zelanda 1-1

Marcatori: 45'+1 Surman (NZ), 63' Nusa (N)

Norvegia (4-3-3): Nyland; Perdesen (64' Sebulonsen), Hanche-Olsen, Fauske Hellend, Wolfe; Bobb, Berg (46' Nusa), Aasgaaard (64' Arnstad); Donnum (46' Berge), Larsen (64' Heggebo), Schejelderup (81' Nypan). Commissario tecnico: Solbakken.

Nuova Zelanda (4-2-3-1): Paulsen; Payne (88' Kelly-Heald), Surman, Boxall, De Vries (87' Tuiloma); Thomas (70' McCowatt), Stamenic; Garbett (87' Bindon), Singh, Old (88' Parker-Price); Wood (61' Waine). Commissario tecnico: Bazeley.