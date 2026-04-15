Clamoroso a Monaco: erroraccio di Neuer, il Real Madrid ha già annullato il vantaggio del Bayern
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Neanche il tempo di iniziare la partita, che il Real Madrid “annulla” la vittoria del Bayern Monaco al Santiago Bernabeu. In casa dei tedeschi, le merengues allenate da Alvaro Arbeloa si portano sull’1-0.
La rete nasce da un clamoroso errore di Manuel Neuer, che rinvia male addosso ad Arda Guler. Il turco, di prima, infila in rete. 0-1 a Monaco, 2-2 nel risultato complessivo.
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