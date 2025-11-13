Women’s Champions League: Juventus corsara a Madrid, Roma ancora a secco

Si chiude la terza giornata della fase a gironi di Women’s Champions League, con emozioni e verdetti importanti per le italiane. La Juventus centra un successo fondamentale sul campo dell’Atletico Madrid, vincendo 2-1 e dimostrando di essere ancora pienamente in corsa per il passaggio del turno. Una prestazione solida per le bianconere, che confermano ambizioni e qualità nel torneo continentale.

Il turno europeo non sorride alla Roma, che subisce l’ennesima battuta d’arresto: la squadra giallorossa cade in casa contro il Valerenga per 0-1, restando ancora a quota zero punti e complicando seriamente le possibilità di qualificazione. Sugli altri campi, spiccano le vittorie nette del Chelsea sullo St. Polten (6-0) e del Barcellona sull’OH Leuven (3-0), mentre il Manchester United supera di misura il Paris Saint-Germain (2-1). La classifica vede il Barcellona, il Lione e il Manchester United al comando con 9 punti, mentre la Juventus sale a 6 punti, Roma ultima a 0.

Women’s Champions League, 3ª giornata

Martedì 11 novembre

Roma-Valerenga 0-1

Lione-Wolfsburg 3-1

Real Madrid-Paris FC 0-1

St. Polten-Chelsea 0-6

Mercoledì 12 novembre

Barcellona-OH Leuven 3-0

Bayern Monaco-Arsenal 3-2

Atletico Madrid-Juventus 1-2

Benfica-Twente1-1

Manchester United-Paris Saint-Germain 2-1

Classifica:

Barcellona 9

Lione 9

Manchester United 9

Chelsea 7

Real Madrid 7

Wolfsburg 6

Juventus 6

Bayern Monaco 6

OH Leuven 4

Atletico Madrid 3

Arsenal 3

Valerenga 3

Twente 2

Paris FC 2

Benfica 1

Paris Saint-Germain 0

Roma 0

St. Polten 0