Women’s Champions League: Juventus corsara a Madrid, Roma ancora a secco
Si chiude la terza giornata della fase a gironi di Women’s Champions League, con emozioni e verdetti importanti per le italiane. La Juventus centra un successo fondamentale sul campo dell’Atletico Madrid, vincendo 2-1 e dimostrando di essere ancora pienamente in corsa per il passaggio del turno. Una prestazione solida per le bianconere, che confermano ambizioni e qualità nel torneo continentale.
Il turno europeo non sorride alla Roma, che subisce l’ennesima battuta d’arresto: la squadra giallorossa cade in casa contro il Valerenga per 0-1, restando ancora a quota zero punti e complicando seriamente le possibilità di qualificazione. Sugli altri campi, spiccano le vittorie nette del Chelsea sullo St. Polten (6-0) e del Barcellona sull’OH Leuven (3-0), mentre il Manchester United supera di misura il Paris Saint-Germain (2-1). La classifica vede il Barcellona, il Lione e il Manchester United al comando con 9 punti, mentre la Juventus sale a 6 punti, Roma ultima a 0.
Women’s Champions League, 3ª giornata
Martedì 11 novembre
Roma-Valerenga 0-1
Lione-Wolfsburg 3-1
Real Madrid-Paris FC 0-1
St. Polten-Chelsea 0-6
Mercoledì 12 novembre
Barcellona-OH Leuven 3-0
Bayern Monaco-Arsenal 3-2
Atletico Madrid-Juventus 1-2
Benfica-Twente1-1
Manchester United-Paris Saint-Germain 2-1
Classifica:
Barcellona 9
Lione 9
Manchester United 9
Chelsea 7
Real Madrid 7
Wolfsburg 6
Juventus 6
Bayern Monaco 6
OH Leuven 4
Atletico Madrid 3
Arsenal 3
Valerenga 3
Twente 2
Paris FC 2
Benfica 1
Paris Saint-Germain 0
Roma 0
St. Polten 0
