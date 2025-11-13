Milan, solo 11 minuti in Coppa Italia per Odogu: i rossoneri valutano la cessione in prestito

Il Milan guarda già al prossimo mercato. Il derby incombe e Massimiliano Allegri deve giocoforza pensare alla miglior formazione da schierare se vuole riconquistare la vetta della classifica. La società invece dal canto suo ha già iniziato le prime valutazioni per ingaggiare profili necessari per rinforzare l'organico a disposizione del tecnico toscano ma anche a guardare chi in rosa non ha giocato con continuità e valutarne una cessione nella finestra invernale di trattative.

E' il caso di David Odogu. Il difensore classe 2006 è arrivato in estate dal Wolfsburg dopo la ricerca da parte dei rossoneri di un centrale. Si era fatto prima il nome di Manuel Akanji, approdato all'Inter, e di Joe Gomez ma alla fine si è optato per un profilo giovane e di prospettiva che potesse crescere nella formazione rossonera. L’impiego però non è stato soddisfacente. Il ragazzo ha collezionato solamente 11 minuti nel match di Coppa Italia contro il Lecce mentre nella formazione Under 23, il Milan Futuro che milita in Serie D, ha disputato solamente una partita.

Troppo poco per un profilo comunque interessante e che vuole mettere minuti nelle gambe. Per questo motivo, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan starebbe valutandone le cessione in prestito a gennaio.