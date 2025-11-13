Juventus, il rinnovo di Vlahovic resta difficile. Alla Continassa ancora tante perplessità

Tuttosport di oggi ha approfondito la situazione relativa al contratto di Dusan Vlahovic dopo le parole di Comolli di ieri. Il serbo a Torino si trova alla perfezione e ha pertanto deciso di aspettare nuovi segnali. In fondo, ancora oggi sogna di poter vincere qualcosa di importante, e soprattutto non avrebbe alcun problema a sedersi al tavolo delle trattative, purché abbia le giuste rassicurazioni su progetto e minutaggio. È invece apertissimo il discorso economico, dal quale sono nate più perplessità all’interno della dirigenza juventina.

A oggi, alla Continassa resiste una corrente di pensiero per la quale il rinnovo di Vlahović — almeno a determinate cifre, cioè dagli 8 milioni netti in su — sarebbe un rischio troppo elevato per la delicatezza del momento attraversato dalla Juve. Il ragionamento è: il numero nove ha più volte faticato a trovare continuità di rendimento e nelle ultime stagioni non è mai stato sinonimo di solidità.

Non si dia nulla per scontato, nemmeno la crescita vista nelle ultime settimane e (solamente) prime di questa stagione. A prescindere da tutto, Vlahovic sa benissimo che, continuando così, le occasioni arriveranno e pioveranno offerte pure dai migliori club d’Europa. Allo stesso tempo la volontà di rimanere a Torino sarebbe forte, ma solo a determinate condizioni.