Juventus, Spalletti chiede qualità. Da oggi si lavora prevalentemente sul 4-3-3

Tuttosport di oggi dà ulteriori novità sulla nuova gestione che fa capo a Luciano Spalletti, che il tecnico vorrebbe improntare su un nuovo modulo, tornando al tridente che tante fortune gli ha portato nelle sue ultime esperienze, di club. Alla Juve la qualità non manca, al netto di un regista che a gennaio andrà almeno cercato. Trovarlo non sarà banale, visto che Spalletti desidera solo giocatori che alzino il livello, non certo uomini solo capaci di colmare lacune numeriche.

Da oggi si lavora prevalentemente sul 4-3-3, sistema di gioco col quale il tecnico ha una certa confidenza. Risale al passato e l’ha sempre portato verso orizzonti dorati, in base agli obiettivi che doveva raggiungere. Può diventare 4-2-3-1, ma è solo una questione di posizionamento della mezzala: stavolta, sì, sono dettagli.

Intanto, però, qualcosa nel lavoro quotidiano sul campo è cambiato. Intorno al pallone ruota ogni discorso: Spalletti ha persino chiesto di accorciare l’erba pur di farlo correre veloce. Lo staff tecnico sta introducendo tante esercitazioni mirate per giocare ad un tocco.