Livorno, Mazzoni non lascia. Esciua: "Snelli a livello dirigenziale, ma lui rimane con noi"

Si è tenuta ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Livorno, Roberto Venturato, che dopo tre anni di stop - ultima avventura quella vissuta alla SPAL prima dell'arrivo di Daniele De Rossi - torna in panchina. Ovviamente presente anche il presidente Joel Esciua, che ha parlato alla stampa presente per fare un punto generico della situazione, comprensivo anche dello scarno organigramma che ha la società.

Nodo cruciale del tutto, anche la posizione del Club Manager Luca Mazzoni, il cui percorso è ampiamente noto: a luglio, per divergenze probabilmente legate al progetto tecnico (leggasi l'arrivo di Alessandro Formisano in panchina), aveva annunciato l'addio al club, salvo poi rimanere, ma la storia si è ripetuta dopo il ko interno contro il Forlì: il dirigente aveva annunciato le proprie dimissioni, che non erano state accettate dal presidente, ma probabilmente non rispecchiavano neppure le reali intenzioni del dirigente, che la scorsa settimana ha avuto colloqui con i (non) tesserati del settore giovanile. E che alla fine rimarrà nuovamente in amaranto.

Ieri non era presente alla conferenza - che ha per altro subito tre rinvii -, ma, come ha riportato lacasadic.com, proprio Esciua si è così espresso su di lui: "È con noi, oggi non è qui per motivi personali. Sicuramente siamo ancora snelli a livello dirigenziale, manca un direttore generale".