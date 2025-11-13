Idea romantica in casa Lazio: Lotito pensa a Stankovic. Ma c'è da sistemare Mandas

La Lazio pensa a un'operazione che ha anche del romantico. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i biancocelesti devono risolvere la grande Christos Mandas, ma stanno valutando Filip Stankovic per la porta. Difficile che l'operazione si possa concretizzare a gennaio con facilità perché a Venezia si è infortunato Plizzari e l'estremo difensore ha un contratto fino al 2029 con i lagunari. Inoltre l'Inter ha il 50% sulla futura rivendita e di conseguenza gli arancioneroverdi non faranno sconti a nessuno.

Il problema per la cessione del greco invece è la formula, con il Wolverhampton, club ancora interessato a lui, che continua a volerlo in prestito con diritto di riscatto, mentre Lotito ha bisogno di fare plusvalenze. Il bilancio è un qualcosa di primaria importanza e quindi non si possono fare strappi alla regola.

È difficile che a Formello si decida di reinvestire 5-6 milioni di euro per un vice-Provedel, a meno che non si opti per un giocatore che in futuro potrà sostituire il 31enne friulano, il cui contratto è in scadenza tra un anno e mezzo.