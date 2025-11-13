Napoli, Conte a Torino, De Laurentiis all'estero: i due non si incontreranno in settimana

Dopo i giorni di permesso presi da Antonio Conte, è normale che a Napoli ci si interroghi sul perché di questa scelta. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'ombra dell'addio non è del tutto sparita, anche perché non ama essere messo in discussione e non ama che vengano criticati i suoi metodi di allenamento. Anche per questo ha scelto di rimanere a Torino, mentre Aurelio De Laurentiis è all'estero. I due dunque non si incontreranno in queste ore, ma lo faranno la prossima settimana.

A Castel Volturno è rimasto il resto dello staff, con l'allenatore italiano che spera di aver fatto nascere negli azzurri un senso di colpa con questa assenza. Pure i nazionali hanno chiesto informazioni sul forfait del tecnico, che però ha dato indicazioni da lontano: non c'è nessun ridimensionamento dei ritmi e nessuna concessione legata alla sua assenza.

Il presidente, che ormai lo conosce molto bene, non ha battuto ciclo e ha scelto di optare per l'opzione di lasciarlo sbollire. Non è da escludere che, quando tornerà Conte a prendere di petto il Napoli lunedì, possa esserci anche il numero uno del club. Nessuna certezza però perché il tecnico ha sempre voluto gestire autonomamente, con il solo Oriali al suo fianco, il rapporto con i giocatori.