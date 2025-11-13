Benarrivo: "Pasadena dolore troppo grande. Quella giornata è come un film horror"

Antonio Benarrivo, ex difensore del Parma e vicecampione del mondo nel 1994 con l'Italia, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport quanto pesa ancora oggi la sconfitta di Pasadena: "È un dolore troppo grande. La sfida col Brasile per me è come un film horror, il rigore di Robi è stato la chiusura di una serata da incubo. Ogni tanto sogno di rigiocarla e di vincere".

Per Benarrivo analizzare quello che ha provocato in lui quella partita non è facile, ma prova comunque a farlo, aprendosi e parlando onestamente di tutto ciò che è successo: "È un incubo ricorrente. Per me è un dolore enorme, troppo grande. Non penso che lo supererò mai. Ogni tanto mi capita di sognarla: rigiochiamo la finale e vinciamo noi. Ci hanno rubato un sogno dalle mani".

A rendere ancora più complicata quella giornata fu il calcio di rigore fallito dal Divin Codino Roberto Baggio, uno che ne ha sbagliati pochi nella sua carriera: "Quella giornata è come un film horror. Ho sofferto tantissimo. E Robi che tira in quel modo... una cosa da non credere. Che poi, ci tengo a precisarlo, non ha sbagliato solo Baggio, ma il suo errore è l'emblema di una notte da dimenticare. Magari riuscirci...".