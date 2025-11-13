Gemelli... anche di gol. I fratelli Shpendi sognano la Serie A: "Magari ci troveremo ai playoff"

Due gemelli, anche del gol alla fine, perché, pur militando uno nel Cesena e uno nell'Empoli, Cristian e Stiven Shpendi hanno raggiunto lo stesso numero di reti nel campionato di Serie B: cinque gol a testa, quando la categoria cadetta ha mandato in archivio 12 giornate e vive adesso la terza sosta per le pause nazionali.

I due giocatori, hanno parlato in un'intervista doppia a La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, anche alla sfida che al termine del girone di andata contrapporrà le due squadre. Soprattutto dopo che lo scorso anno non sono riusciti a sfidarsi. "La B è molto difficile. Sarebbe bello rifare i playoff, e che bello se ci saranno anche loro", dice Cristian, con Stiven che poi ribatte: "Il Cesena si gioca la A diretta, altroche! Io non spero solo di trovarlo nei playoff, ma nella finale: lì gli equilibri della famiglia sarebbero a rischio...".

Queste, per altro, le prime cinque posizioni della classifica marcatori di Serie B (tra parentesi, i rigori calciati):

7 gol: Gliozzi (5; Modena)

6 gol: Bortolussi (3; Padova)

5 gol: Cissè (Catanzaro), Moncini (1; Bari), Popov (Empoli), Schiavi (3; Carrarese), C. Shpendi (3; Cesena), S. Shpendi (1; Empoli), Tiritiello (Virtus Entella)

4 gol: Adorante (1; Venezia), Calò (1; Frosinone), Ciervo (Cesena), Coda (Sampdoria), Koutsoupias (Frosinone), Ghedjemis (Frosinone), Mancuso (1; Mantova), Merkaj (1; SudTirol), Pierozzi (Palermo), Pohjanpalo (Palermo)

3 gol: Alvarez (Monza), Biasci (Avellino), Blesa (Cesena), Candellone (Juve Stabia), Di Nardo (Pescara), Dany Mota (Monza), Gytkjaer (Bari), Iemmello (Catanzaro), Izzo (Monza), Lapadula (Spezia), Meazzi (Pescara), Novakovich (Reggiana), Olivieri (Pescara), Olzer (Pescara), Portanova (Reggiana), Raimondo (Frosinone), Ruocco (Mantova), Tavsan (Reggiana), Yeboah (Venezia)