Danimarca-Grecia, le formazioni ufficiali: c'è aria di Napoli-Roma, con Hojlund e Tsimikas
Il calcio europeo propone per la serata 4 sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali, tra cui Danimarca-Grecia. La compagine danese punta al successo per raggiungere a quota 10 la Scozia, che in questo momento comanda il Gruppo C. Dall'altra parte la formazione ellenica, che invece battendo i rivali nordici ridurrebbe lo svantaggio da questi ultimi ad un solo punto.
La stella più lucente dell'undici schierato da Riemer è senza dubbio Hojlund, in un gran momento sia nel Napoli che con la Nazionale. Sul fronte greco, invece, da segnalare la presenza del romanista Tsimikas sulla corsia di sinistra. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Christensen, Andersen, Vestergaard, Maehle; Froholdt, Norgaard, Hjulmand; Isaksen, Damsgaard; Hojlund. Ct. Riemer
Grecia (4-2-3-1):: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Kourbelis, Zafeiris; Karetsas, Bakasetas, Tzolis; Ioannidis. Ct. Jovanovic