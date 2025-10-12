Croazia-Gibilterra, le formazioni ufficiali: Baturina tra le linee, dal 1' anche Moro e Bradaric

Prosegue il programma delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, che in questi giorni stanno appassionando tifosi e addetti ai lavori. Tra le sfide in programma in serata per quanto riguarda l'Europa, figura anche Croazia-Gibilterra. Una sorta di testacoda del Gruppo L, con la compagine balcanica che guida il girone a 13 punti (in compagnia della Repubblica Ceca, che però ha giocato due partite in più), mentre gli avversari sono fermi a quota 0.

C'è tanta Serie A nell'undici messo in campo da Dalic dal primo minuto. Tra le linee gioca Baturina, che spera magari di impressionare anche Fabregas oltre al suo ct. Qualche metro più indietro giostra Moro, mentre sulla sinistra in difesa spazio a Bradaric. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Croazia (4-2-3-1): Kotarski; Pasalic, Pongracic, Erlic, Bradaric; Moro, Kovacic; Majer, Baturina, Fruk; Ivanovic. Ct. Dalic

Gibilterra (4-3-3): Hankins; Annesley, Lopes, Jolley, Ronan; Richards, Bent, Valarino; Scanlon, Perera, De Barr. Ct. Wiseman