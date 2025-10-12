Hysaj recordman di presenze con l'Albania: i complimenti 'social' da parte della Lazio

Giornata importante quella di ieri per Elseid Hysaj. Il terzino della Lazio, giocando dal primo minuto con la maglia dell'Albania nel match contro la Serbia valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, si è tolto una doppia soddisfazione. Un di squadra, con il successo per 0-1 contro Vlahovic e compagni, mentre l'altra a titolo personale. Con la sfida appena citata, è diventato il giocatore con più presenze - 93 - nella storia della Nazionale albanese.

Primato però da condividere con Lorik Cana, ex centrocampista che ha in comune con Hysaj l'esperienza alla Lazio (nel caso del centrocampista, tra il 2011 e il 2015). Non è mancato il messaggio di congratulazioni da parte del club di Lotito, che sui social ha scritto: "Hysaj diventa il calciatore con più presenze nella storia dell’Albania insieme a Cana! Complimenti, Elseid". La carriera in Nazionale del terzino, che in Italia ha vestito anche le maglie di Empoli e Napoli, è partita il 6 febbraio 2013 in occasione di un'amichevole contro la Georgia. Hysaj ha disputato con l'Albania in due Europei, nel 2016 e nel 2024.