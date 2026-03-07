Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

Per la Juventus è un momento molto importante. La società bianconera ha infatti ingranato la quarta e dopo aver portato a termine i rinnovi di Yildiz e McKennie, ora sta cercando di trovare un’intesa anche per Vlahovic. Un cambio di rotta anche inaspettato se si pensa che fino a qualche settimana fa l’addio era la soluzione più probabile. L’incontro che c’è stato con il suo agente Ristic è stato positivo. Da parte di Vlahovic è arrivata un’apertura concreta e adesso le possibilità che resti in bianconero sono reali. La Juventus è fiduciosa e ha già fatto capire al giocatore quale potrebbe essere la sua offerta. Niente a che vedere ovviamente con i 12 milioni attuali ma una proposta intorno ai 7. Uno stipendio simile a quello di Yildiz. Vlahovic ha ribadito alla Juventus di non avere preso accordi con altri club e a breve darà una risposta. PerLocatelli c’è già un discorso molto avviato per allungare fino al 2030. Questo mese di marzo sarà molto importante anche per il futuro di Spalletti. L’intenzione della Juventus è quella di allungargli il contratto di altri due anni per pianificare meglio il futuro. I segnali sono positivi ma è chiaro che servirà anche accontentare l’allenatore con un mercato che possa garantire 3-4 innesti di qualità, uno per reparto. In attacco l’idea sarebbe quella di puntare forte su Kolo Muani, che a fine stagione rientrerà dal prestito al Tottenham. Con il Paris Saint Germain i rapporti sono tornati buoni e l’operazione si può fare anche grazie alla voglia del francese di vestire la maglia bianconera.

Un investimento che sarà finanziato dalle cessioni di Openda e Zhegrova.
Anche l’Inter sta già pianificando il futuro. Il sostituto di Dumfries rimane uno degli argomenti più importanti e in questo momento, (anche per la prospettiva), il giocatore che piace di più è senza dubbio Palestra, già cercato anche nella sessione invernale. Tra l’altro Gattuso lo convocherà per i play-off di fine mese che decideranno la partecipazione o meno al mondiale di giugno. Dopo l’esperienza a Cagliari al termine del campionato rientrerà all’Atalanta, che poi dovrà valutare se tenerlo o accettare eventuali offerte. Il prezzo è già altissimo ma l’Inter ci proverà. La stagione di Pio Esposito intanto non è certo passata inosservata. Su di lui si sono già accesi tanti riflettori, soprattutto all’estero. In Premier League l’Arsenal ha dimostrato forte interesse e ha sondato il terreno ma per l’Inter il giovane attaccante è incedibile, fondamentale per il progetto nerazzurro dei prossimi anni. E a proposito di grandi punte, chiudiamo con Malen. L’impatto che avuto da quando è arrivato in Italia ha convinto tutti, Gasperini in primis. E per questo la Roma ha deciso di riscattarlo a prescindere dall’accordo che vede l’obbligo scattare solo
In caso qualificazione Champions. L’olandese resterà quindi in giallorosso. La Roma verserà i 25 milioni nelle casse dell’Aston Villa, che manterrà il 10 per cento sulla futura rivendita.

