Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?

Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?TUTTO mercato WEB
Marco Conterio
Oggi alle 00:01Editoriale
Marco Conterio

Evviva Gennaro Gattuso, Marco Verratti, Federico Chiesa, Marco Palestra, Antonio Vergara e tutti quelli che saranno ora convocati e poi preconvocati dalla Nazionale italiana. Perché l'obiettivo di tutti deve essere andare al Mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico, o dove e come sarà visto che mala tempora currunt. Perché la speranza è esserci, e allora le scelte del commissario tecnico meritano fiducia. Perché lui con Gianluigi Buffon, Gigi Riccio e Leonardo Bonucci, da settimane e mesi girano l'Italia e il Mondo per vedere, incontrare e discutere coi papabili convocati. Partite e cene e summit e incontri e decisioni, poi. E preconvocazioni. Subito una precisazione: giusta la chiamata di Alessandro Bastoni. Leciti i fischi del pubblico, pagante, dei vari stadi italiani, sin troppo esasperato il caso che lo riguarda (da colpevole), ma giusto andare oltre per tutti. Una non chiamata azzurra sarebbe stata semplice ipocrisia. Bene così.

Futuro e credibilità in gioco
Una lista che porterà poi da quaranta a venticinque-ventisei il gruppo azzurro che il 26 marzo 2026 sfiderà a Bergamo l'Irlanda del Nord nella semifinale (secca) del playoff verso il Mondiale. Poi, eventualmente, ci si augura e si spera, martedì 31 marzo 2026 in Galles o in Bosnia la finale in trasferta (secca). "Avremo tanta pressione, speriamo di farci trovare pronti. Abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo far di tutto per centrare il Mondiale", aveva detto il ct dopo il sorteggio. Ecco. Per questo bisogna dar fiducia al ct e al suo gruppo di lavoro: avessero sbagliato le valutazioni sui singoli, non avessero considerato a dovere le loro condizioni fisiche, atletiche e motivazionali, allora si giocherebbero tutti futuro e credibilità.

Verratti sì, Fagioli no
Perché in fondo alla base del ruolo del selezionatore ci sono giustappunto le scelte, le convocazioni. Perché Marco Verratti, al terzo anno in un calcio come quello qatariota che non è quello saudita, ma un campionato di basso livello il cui ritmo e le cui gare non sono neanche paragonabili al calcio europeo? Perché quando la nave rischia di naufragare, evidentemente, Gattuso preferisce non affidarsi all'entusiasmo della gioventù o ai segnali del campionato italiano ma da una vecchia certezza. Evidentemente, ha avuto e visto garanzie e rassicurazioni che noi da qui non possiamo avere, ci auguriamo. Sono arrivate a e da Valter di Salvo, Responsabile Area Performance e Ricerca della FIGC: Verratti è pronto per essere arruolabile. Però l'esclusione di Nicolò Fagioli, tornando proprio alla questione di cui sopra, visto che il Viola non ha ricevuto (fin quando scriviamo queste righe) la preconvocazione, ci lascia perplessi: non si può giudicare dalla posizione in classifica della Fiorentina, il centrocampista a Firenze ha ritrovato proprio il regia una dimensione altissima. Sa prendersi responsabilità, ha qualità che in Nazionale non hanno altri giocatori e con Manuel Locatelli potrebbe alternarsi a meraviglia nel ruolo. Eppure, al momento, pare destinato a restare fuori. Beninteso: la preconvocazione è duopo adesso per chi gioca all'estero, non per chi è in Italia, ma la Nazionale stavolta ha mandato comunicazioni a tappeto. E non a Fagioli.

Il calcio italiano e i giovani
Viva Gattuso e le sue idee, però, conta l'Italia. Mica solo su Verratti, anche su Federico Chiesa, pure lui preconvocato, reduce da una stagione da 22 minuti di media a partita nelle poche gare giocate, dopo annate da infortunato. Meglio la vecchia garanzia azzurra, e urge ricordare che non siamo al Mondiale da due edizioni, che l'entusiasmo dei giovani? Quando arriverà il momento in cui attorno a un'ossatura di una Nazionale fatta e finita (ma c'è davvero?), le convocazioni per chiudere la rosa arriveranno proprio sfruttando i segnali del campionato, i giovani e i talenti più in forma, non solo Marco Palestra e Antonio Vergara per citare i due casi più in vista, sfruttando il loro entusiasmo e la loro travolgente onda? 'Paura di bruciarli'. Ci ripetiamo questo, come un mantra, da tempo immemore. Intanto ci auguriamo, con fiducia, che le scelte del commissario tecnico di tutti noi ci portino al Mondiale. Ma permetteteci, nel frattempo, qualche interrogativo e dubbio che si spera venga smentito dalle vittorie.

Articoli correlati
Italia, il supporto di Gattuso a Bastoni: il ct ha parlato con il difensore post... Italia, il supporto di Gattuso a Bastoni: il ct ha parlato con il difensore post Inter-Juventus
Gattuso, occhio al Klassiker: debutta col Dortmund Inacio, talento 'strappato' alla... Gattuso, occhio al Klassiker: debutta col Dortmund Inacio, talento 'strappato' alla Dea
Vergara da Nazionale sotto gli occhi del CT: s'è conquistato Coverciano in nove gare... Vergara da Nazionale sotto gli occhi del CT: s'è conquistato Coverciano in nove gare
Altre notizie Editoriale
Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti... Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per... I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti.... Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche... Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col... Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni.... Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo... Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti... Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Bale: "Ho distrutto Maicon. Dopo l'Inter ho capito che non c'era più un limite"
2 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
3 Salernitana, Cosmi già preoccupato: "Devo capire su chi poter contare, errori clamorosi"
4 Trump riceve l'Inter Miami alla Casa Bianca. Siparietto con Messi: "Più forte lui o Pelé?"
5 Il Milan si affida a Estupinan: solo 7 gare da titolare negli ultimi 5 mesi. Con 3 ko
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Bonaventura si ritira dal calcio giocato a 36 anni: "Non sento più il fuoco dentro"
Immagine top news n.1 Domenica c'è Milan-Inter: chi gioca? Da Calhanoglu a Bartesaghi, le ultime verso il derby
Immagine top news n.2 Gasperini: "Non aver vinto contro la Juve ci ha permesso di analizzare meglio gli errori"
Immagine top news n.3 Dybala, nuovo stop. Contro il Genoa salterà la 41ª partita da giocatore della Roma
Immagine top news n.4 L'usato sicuro di Rocchi dopo le polemiche di Inter-Juve: Doveri al 5° derby di Milano dal 2019
Immagine top news n.5 Vlahovic anche oggi si è allenato con la Juventus. Rifinitura di domani decisiva
Immagine top news n.6 Domenica c'è Milan-Inter, le ultime da Milanello dopo l'allenamento: personalizzato per Bartesaghi
Immagine top news n.7 Varane: "Zidane mi ha aiutato nei momenti no. Como? Mi ha colpito la visione del club"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.4 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, se vince il derby Scudetto possibile? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Lorenzo Amoruso: "Gudmundsson? In Viola solo a sprazzi quello visto a Genova"
Immagine news Serie A n.3 Onofri: "Fiorentina, Gudmundsson anarchico. Genoa, ottimo lavoro di De Rossi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giuseppe Rossi: "Gattuso ct giusto al momento giusto. Rende possibile qualsiasi cosa"
Immagine news Serie A n.2 Dalla Juve all'Inter, c'è una nuova big di Serie A sulle tracce dello spagnolo Oscar Mingueza
Immagine news Serie A n.3 Rabiot su Modric: "Mi ha stupito vederlo correre per novanta minuti, avanti e indietro"
Immagine news Serie A n.4 Bale: "Ho distrutto Maicon. Dopo l'Inter ho capito che non c'era più un limite"
Immagine news Serie A n.5 Il Milan si affida a Estupinan: solo 7 gare da titolare negli ultimi 5 mesi. Con 3 ko
Immagine news Serie A n.6 Anche Pino Insegno alla manifestazione dei tifosi laziali: "Meravigliosa e con zero problemi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Bari considerata a rischio per l'ordine pubblico: trasferta vietata ai pugliesi
Immagine news Serie B n.2 Avellino, c'è un problema sui tiri da fuori: nessuno subisce più gol dalla distanza in Serie B
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 28ª giornata di campionato
Immagine news Serie B n.4 Serie B, giudice sportivo: maxi ammenda al Pescara, che tegola! Appiedato Abate (Juve Stabia)
Immagine news Serie B n.5 Primo o secondo posto, al Monza importa poco. Bianco: "In A si va anche con i playoff..."
Immagine news Serie B n.6 Serie B, ufficializzate date e orari dalla 33ª alla 38ª giornata del campionato 2025-26
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, Coppitelli: "Al Pinto è dura per tutti, regalato una gioia ai tifosi"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Cosmi già preoccupato: "Devo capire su chi poter contare, errori clamorosi"
Immagine news Serie C n.3 Benevento a +10 sul Catania, ma Della Morte frena: "Finché non c'è certezza non è finita"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana ko, derby alla Casertana. Coppitelli: "Qui messi in difficoltà anche Catania e Benevento"
Immagine news Serie C n.5 Benevento verso la Serie B, gol da urlo per Lamesta: "Avevo il piede caldo, ma ora concentrati"
Immagine news Serie C n.6 Catania ko, Toscano: "Una sconfitta per il calcio scoprire il giorno prima del divieto di trasferta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Torino, dominio azzurro: un solo ko interno con i granata in oltre 30 anni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Irlanda-Israele è un caso, McCabe: "Solidali con la Palestina, tutti dovrebbero esserlo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'assessora Perini: "Gama un esempio. Ora il calcio è declinato al femminile grazie anche a lei"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcagno: "Women4Football sempre a Firenze? Perché no. Evoca passione e bellezza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, l'infortunio è ormai alle spalle: Alison Rigaglia torna ad allenarsi con il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.6 Gama: "Da Firenze è partito il nuovo corso del calcio femminile. Ed è la culla delle Nazionali"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”