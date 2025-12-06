Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa

Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere MaigassaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

L’apertura del mercato di gennaio è sempre più vicina e il Milan sta cercando di accelerare i tempi per affondare il colpo sull’attaccante. È evidente che la partenza di Gimenez sia una possibilità sempre più concreta. Difficile che il suo futuro sia ancora in Italia nonostante l’interesse della Roma. Il Milan si sta attivando su più fronti per cercare il profilo giusto per sostituirlo. Il nome nuovo è quello di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Il giocatore sarebbe tentato da un’esperienza in serie A e per questo il club rossonero sta sondando il terreno per capire se già in questa sessione invernale sia possibile fare un tentativo o meno. In questo momento la società inglese non ha intenzione di cederlo, solo davanti ad un’offerta veramente molto alta potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di privarsene a metà stagione. Ovviamente Tare lavora su più tavoli e continua a tenere vivi i contatti anche per Fulkrug del West Ham. Il centravanti tedesco rimane un’opzione molto concreta, i rossoneri sono in pressing da tempo. Ci sono però anche altre soluzioni. Sempre all’estero non è da trascurare la pista che porta a Fabio Silva, classe 2002 che al Borussia Dortmund non sta trovando molto spazio. Oltre a lui non sono da sottovalutare i profili di Panichelli dello Strasburgo e Burkardt dell'Eintracht. In serie A i riflettori sono invece puntati su Pellegrino del Parma, classe 2001. Insomma presto il Milan scioglierà le sue riserve anche se tutto prima dovrà passare dalla cessione di Gimenez.
Anche l’Inter è estremamente operativa.

I nerazzurri in prospettiva pensano ad un ringiovanimento della rosa in vari settori e per questo si sono aggiunti alla corsa per Palestra, esterno classe 2005, di proprietà dell’Atalanta, che in estate lo ha ceduto in prestito secco al Cagliari. In questi primi 4 mesi ha fatto vedere cose eccellenti tant’è che su di lui ci sono anche Juventus, Napoli e Roma. La sua valutazione è già salta alle stelle e quindi a giugno quando rientrerà alla base sarà sicuramente un uomo mercato, sempre Atalanta permettendo. E a proposito di questo ruolo l’Inter sta monitorando anche Idrissa Touré del Pisa, che potrebbe rappresentare un’ottima occasione a costi più bassi. Un’idea anche per subito se Luis Henrique dovesse partire a gennaio in prestito. In questo caso l’Inter potrebbe impostare un’operazione inserendo una contropartita tecnica. Magari Palacios che non rientra nei piani tecnici di Chivu ed è in cerca di una nuova sistemazione. Per quello che riguarda il portiere del futuro Caprile (che sta suscitando molto
Interesse anche in Premier) rimane l’ipotesi più calda ma attenzione anche a Vicario, che già i nerazzurri avevano cercato di prendere nell’estate 2023’ prima del suo trasferimento al Tottenham.
Infine il Napoli. L’obiettivo principale in questa sessione invernale resta il centrocampista. L’idea principale sarebbe quella di prendere un giocatore di prospettiva ma è chiaro che la società azzurra sia aperta ad ogni occasione. Mainoo del Manchester United resta la soluzione principale da percorrere con la formula del prestito con diritto di riscatto ma non è la sola. Sempre in Premier League piace anche Maigassa del West Ham, valutato sui 15 milioni di euro. Il Napoli è vigile anche su Lorenzo Pellegrini. Il suo rinnovo con la Roma è fermo e se ci dovesse essere un’apertura alla cessione la società azzurra non si tirerebbe certo indietro.

Articoli correlati
Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e... Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand... Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra.... Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Altre notizie Editoriale
Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino.... Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a... Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di... La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza).... Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico... I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa,... L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista... Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e... Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
1 Milan, si riapre il canale con il Leeds? Dopo Okafor può essere il turno di Gimenez
2 Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
3 Ct italiani già al Mondiale, Ancelotti e Cannavaro in coro: "Italia, devi esserci"
4 PSG, Luis Enrique difende Kvaratskhelia: "Tutti hanno alti e bassi, io sono contento di lui"
5 Flop Werner, il Lipsia è pronto a liberarlo a zero: nel suo futuro può esserci l'MLS
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, l'urna di Washington è benevola: se si qualificherà ci saranno Canada, Svizzera e Qatar
Immagine top news n.1 Fabregas ritrova l'Inter: "Non ne parlo, domanda che fa male". Chivu vara il primo ritiro
Immagine top news n.2 Conte non parla prima della Juve, Spalletti non dorme a Napoli: si avvicina il big match
Immagine top news n.3 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Immagine top news n.4 Mondiale 2026: se vince il play-off, Italia nel gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar
Immagine top news n.5 Mondiale 2026, sorteggio gironi in diretta: ecco tutti i dodici gironi completi!
Immagine top news n.6 Il no all'Inter in estate? Fabregas: "Non parlo di questo, non mi interessa. A Milano per vincere"
Immagine top news n.7 Oggi il sorteggio del Mondiale: oltre all'Italia, quali sono le altre 21 Nazionali a caccia di un posto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.2 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.4 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Il Fenerbahce mette nel mirino Orsolini, ma il Bologna è pronto a blindarlo con un maxi rinnovo
Immagine news Serie A n.3 Verso Napoli-Juventus, Marocchino: "Spalletti deve trovare nuove soluzioni in avanti"
Immagine news Serie A n.4 Nocerino sul centrocampo del Milan: "Rabiot e Loftus hanno gol nelle gambe. Fofana più di corsa"
Immagine news Serie A n.5 Milan, si riapre il canale con il Leeds? Dopo Okafor può essere il turno di Gimenez
Immagine news Serie A n.6 Ct italiani già al Mondiale, Ancelotti e Cannavaro in coro: "Italia, devi esserci"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, D’Agostino: “Il calcio è la nostra identità. Sogniamo il ritorno in Serie A”
Immagine news Serie B n.2 Padova, Russini e Voltan verso l'addio: il Siracusa torna sull'attaccante
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Pedrola verso l'addio a gennaio: ritorno in Spagna dopo due anni di infortuni
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Corbo: “Contro il Padova prestazione positiva. A Bari non si può sbagliare”
Immagine news Serie B n.5 Empoli, riflettori su Mazzitelli: il centrocampista può lasciare Cagliari
Immagine news Serie B n.6 Padova, Fusi: "Spero nel primo goal in Serie B. Papu Gomez ci sta aiutando molto”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Virtus Verona, Fresco: “Servono punti, ma senza fretta, nessuna gara è decisiva”
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, Mangia: "A Giugliano gara pesante. I nuovi sono a disposizione"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, Barilari: “C’è più fiducia nello spogliatoio. Stiamo lavorando bene"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Capuano: "Non siamo né malati né in coma. Domani serve vincere"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 17ª giornata: Catania vince e allunga nel Girone C. Trento ok al 91' contro il Cittadella
Immagine news Serie C n.6 Foggia, viaggio incubo verso Siracusa: 675 km in pullman per lo scontro salvezza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Como, miglior attacco contro miglior difesa: chi avrà la meglio?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Fiorentina, viola obbligati a reagire: Vanoli si gioca tanto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sassuolo, Sabatino: "Calcio femminile cambiato radicalmente. Vorrei tornare giovane"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "C'è eccitazione per la sfida alla Juventus. Ma non sarà decisiva"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Canzi: "Roma? Gara che si presenta da sola. Non sarà come la finale di coppa"
Immagine news Calcio femminile n.4 The Guardian incorona Bonmati: è lei la miglior calciatrice dell'anno: Mariona e Russo sul podio
Immagine news Calcio femminile n.5 Terremoto nel calcio tedesco: i 14 club di Frauen Bundesliga rompono con la Federcalcio
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, tegola Cherubini: interessamento ai legamenti della caviglia per la 2007
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?