Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa

L’apertura del mercato di gennaio è sempre più vicina e il Milan sta cercando di accelerare i tempi per affondare il colpo sull’attaccante. È evidente che la partenza di Gimenez sia una possibilità sempre più concreta. Difficile che il suo futuro sia ancora in Italia nonostante l’interesse della Roma. Il Milan si sta attivando su più fronti per cercare il profilo giusto per sostituirlo. Il nome nuovo è quello di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Il giocatore sarebbe tentato da un’esperienza in serie A e per questo il club rossonero sta sondando il terreno per capire se già in questa sessione invernale sia possibile fare un tentativo o meno. In questo momento la società inglese non ha intenzione di cederlo, solo davanti ad un’offerta veramente molto alta potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di privarsene a metà stagione. Ovviamente Tare lavora su più tavoli e continua a tenere vivi i contatti anche per Fulkrug del West Ham. Il centravanti tedesco rimane un’opzione molto concreta, i rossoneri sono in pressing da tempo. Ci sono però anche altre soluzioni. Sempre all’estero non è da trascurare la pista che porta a Fabio Silva, classe 2002 che al Borussia Dortmund non sta trovando molto spazio. Oltre a lui non sono da sottovalutare i profili di Panichelli dello Strasburgo e Burkardt dell'Eintracht. In serie A i riflettori sono invece puntati su Pellegrino del Parma, classe 2001. Insomma presto il Milan scioglierà le sue riserve anche se tutto prima dovrà passare dalla cessione di Gimenez.

Anche l’Inter è estremamente operativa.

I nerazzurri in prospettiva pensano ad un ringiovanimento della rosa in vari settori e per questo si sono aggiunti alla corsa per Palestra, esterno classe 2005, di proprietà dell’Atalanta, che in estate lo ha ceduto in prestito secco al Cagliari. In questi primi 4 mesi ha fatto vedere cose eccellenti tant’è che su di lui ci sono anche Juventus, Napoli e Roma. La sua valutazione è già salta alle stelle e quindi a giugno quando rientrerà alla base sarà sicuramente un uomo mercato, sempre Atalanta permettendo. E a proposito di questo ruolo l’Inter sta monitorando anche Idrissa Touré del Pisa, che potrebbe rappresentare un’ottima occasione a costi più bassi. Un’idea anche per subito se Luis Henrique dovesse partire a gennaio in prestito. In questo caso l’Inter potrebbe impostare un’operazione inserendo una contropartita tecnica. Magari Palacios che non rientra nei piani tecnici di Chivu ed è in cerca di una nuova sistemazione. Per quello che riguarda il portiere del futuro Caprile (che sta suscitando molto

Interesse anche in Premier) rimane l’ipotesi più calda ma attenzione anche a Vicario, che già i nerazzurri avevano cercato di prendere nell’estate 2023’ prima del suo trasferimento al Tottenham.

Infine il Napoli. L’obiettivo principale in questa sessione invernale resta il centrocampista. L’idea principale sarebbe quella di prendere un giocatore di prospettiva ma è chiaro che la società azzurra sia aperta ad ogni occasione. Mainoo del Manchester United resta la soluzione principale da percorrere con la formula del prestito con diritto di riscatto ma non è la sola. Sempre in Premier League piace anche Maigassa del West Ham, valutato sui 15 milioni di euro. Il Napoli è vigile anche su Lorenzo Pellegrini. Il suo rinnovo con la Roma è fermo e se ci dovesse essere un’apertura alla cessione la società azzurra non si tirerebbe certo indietro.