La 6ª giornata va in archivio con due capoliste e una bagarre in coda. La classifica di Serie A
Tommaso Bonan
Inter e Lazio in testa, Roma sul terzo gradino del podio, Cagliari quarto. In coda il Venezia fermo a 0 e ben cinque squadre a 4 punti. Questa la fotografia della classifica di Serie A, al termine della sesta giornata. Dopo i posticipi del lunedì, balzo in avanti del Torino (vittorioso 2-1 contro l'Udinese) che stacca il gruppetto attualmente penultimo in graduatoria. Tre punti d'oro anche per l'Atalanta di Sarri, che vince contro Stroppa e si porta a 9.
Serie A, la classifica aggiornata dopo 6 giornate
Inter 16
Lazio 16
Roma 14
Cagliari 13
Milan 12
Juventus 11
Como 11
Napoli 10
Frosinone 10
Atalanta 9
Sassuolo 8
Torino 7
Lecce 6
Bologna 5
Udinese 4
Monza 4
Genoa 4
Parma 4
Fiorentina 4
Venezia 0
Serie A, il riepilogo dei risultati della 6ª giornata
Genoa-Fiorentina 2-1
Inter-Parma 3-0
Napoli-Frosinone 3-0
Como-Roma 0-0
Lazio-Monza 3-1
Lecce-Bologna 1-2
Sassuolo-Milan 1-1
Cagliari-Juventus 1-1
Atalanta-Venezia 3-1
Torino-Udinese 2-1
Serie A, il programma della 7ª giornata
16/10/2026 Venerdì 20.45 Frosinone-Sassuolo DAZN
17/10/2026 Sabato 15.00 Venezia-Napoli DAZN
17/10/2026 Sabato 18.00 Bologna-Inter DAZN
17/10/2026 Sabato 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY
18/10/2026 Domenica 12.30 Udinese-Lecce DAZN
18/10/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Como DAZN
18/10/2026 Domenica 18.00 Milan-Atalanta DAZN/SKY
18/10/2026 Domenica 20.45 Juventus-Lazio DAZN
19/10/2026 Lunedì 18.30 Monza-Cagliari DAZN
19/10/2026 Lunedì 20.45 Parma-Torino DAZN/SKY