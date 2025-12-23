A Frosinone rinnova Bracaglia, alla Samp arriva l'head of scouting. E si cerca l'attaccante

Nella giornata da poco trascorsa, novità dirigenziali in casa Sampdoria, con il club che ha ufficializzato il suo nuovo head of scouting, che risponde al nome di Samuel Cardenas; ma ciò che più preme, sembra essere un attaccante, con i primi nomi che emergono. Piacciono Samuele Mulattieri - ora al Deportivo La Coruña ma di proprietà del Sassuolo - e Matteo Brunori del Palermo, che pare essere il principale indiziato, ma in ballo c'è anche Giuseppe Caso, che potrebbe lasciare il Modena. A proposito di Modena, il SudTirol ha messo nel mirino Pedro Mendes, oltre al citato Caso.

Sempre in tema attaccanti, allerta in casa Cesena: bomber Cristian Shpendi è finito nel mirino dell’Al-Sadd, squadra qatariota attualmente allenata dall'ex Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, che avrebbe espresso personale gradimento per il giocatore albanese; difficile però, al momento, capire la fattibilità dell'operazione, visto che i romagnoli sono in piena lotta per la Serie A.

E ad Avellino? Queste le parole del Ds Mario Aiello: "Palumbo è un giocatore dell'Avellino che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale: ci auguriamo una crescita con lui, ma se dovesse presentarsi un'offerta da categorie superiori, molto importante, se ne parlerà. Non c'è nulla, almeno per adesso, neppure per Lescano, che è un professionista, si sta allenando e sta facendo bene. Certamente, non sta giocando molto, ma vediamo come si evolverà il mercato, al momento è un nostro giocatore".

In chiusura, a Frosinone è stato formalizzato il rinnovo del difensore Gabriele Bracaglia, che ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028.