Il punto sulla B: disastro ligure, clamoroso ko del Palermo a Pescara

Va in archivio un’altra giornata del campionato di serie B e non sono mancati risultati anche clamorosi, con una classifica che cambia e squadre che si rilanciano prepotentemente. Ricordate quante volte abbiamo scritto di non sottovalutare il Pescara che, dall’avvento di Gorgone in poi, ha spesso giocato delle ottime gare raccogliendo meno di quanto meritasse? Battere in rimonta un Palermo in grande forma non solo ridimensiona le ambizioni dei siciliani in chiave promozione diretta, ma consente di avvicinarsi alla concorrenza a pieno titolo e con la possibilità di giocarsi ai playout le chance di salvezza. Bravo il direttore sportivo Pasquale Foggia a ricaricare il gruppo aggiungendo a gennaio i tasselli necessari per alzare l’asticella, il primo gol di Lorenzo Insigne gasa ancor di più una piazza che sta dando la spinta giusta e che spera di difendere quella cadetteria così faticosamente riconquistata pochi mesi fa. Per il Palermo una brutta battuta d’arresto, soprattutto perché due delle tre big non sono andate oltre il pareggio. Un super Sudtirol ferma sull’1-1 il Venezia e solo una parata eccellente di Stankovic ha evitato una sconfitta che sarebbe stata pesante per gli arancioneroverdi. A Castori un plauso per aver aumentato il margine di vantaggio sul quintultimo posto e per aver messo nel mirino quell’ottava posizione che è sogno nel cassetto di cui non si parla anche scaramanticamente, ma che è alla portata di un gruppo atleticamente al top e che gioca molto bene. Pareggia anche il Frosinone, ma è un punto che viene accolto con gioia dalla truppa di Alvini visto che il Catanzaro era sopra di due reti in un contesto ambientale caldissimo. Indiscutibile il carattere dei ciociari che, dopo aver rischiato la retrocessione nella passata stagione, hanno avuto il merito di riorganizzare tutto senza perdere equilibrio e lucidità affidandosi a un tecnico affamato di riscatto. Vince solo il Monza e lo fa contro una Virtus Entella che regge bene per 45 minuti per poi pagare a lungo andare il calo fisico dei “titolari” e una panchina forse non all’altezza della formazione base soprattutto in termini d’esperienza. Ci pensano Azzi e Pessina a regalare tre punti di platino.

La Juve Stabia impatta 0-0 ad Avellino ed è un punto che fa comodo alle vespe che arrivavano al Partenio in una situazione d’emergenza. Al momento 2 punti in 2 gare per i lupi di Ballardini, sul piano del gioco non c’è stata ancora la svolta che ci si aspettava. Bene invece il Padova, capace di espugnare il Braglia di Modena battendo una squadra irriconoscibile e che per 45 minuti ha fatto molto male per stessa ammissione di un onesto Sottil. Non riesce proprio a trovare continuità la Sampdoria, battuta a domicilio da un Bari che dà un calcio alla crisi espugnando uno degli stadi più difficili d’Italia. Moncini e Bellomo timbrano un successo determinante per la classifica e per il morale, a fine gara fischi assordanti del popolo di Marassi soprattutto all’indirizzo del tandem Gregucci-Foti che comunque ha ereditato una situazione pesantissima migliorando la squadra sul piano del gioco pur con qualche battuta a vuoto che non consente di uscire dalle sabbie mobili della graduatoria. 1-1 tra Mantova e Carrarese, pari sostanzialmente inutile per i virgiliani e importante per i toscani che, lontano dalle mura amiche, non riescono a ingranare la marcia giusta. Analogo risultato tra Empoli e Cesena: biancazzurri che rischiano di chiudere la stagione senza grosse ambizioni, romagnoli che salvano la panchina di Mignani ma in involuzione rispetto al brillante girone d’andata. Infine vittoria di misura della Reggiana al Picco di La Spezia: di nuovo in discussione la posizione di mister Donadoni.

Risultati

Monza – Virtus Entella 2-0: 62’ Azzi, 90’+1’ Pessina

Sampdoria – Bari 0-2: 26’ Moncini, 90’ Bellomo

Empoli – Cesena 1-1: 29' Shpendi (C), 71' Fila (E)

Modena – Padova 1-2: 8' Lasagna (P), 14' Faedo (P), 56' Zanimacchia (M)

Sudtirol - Venezia 1-1: 47' Markaj (S), 54' Hainaut (V)

Spezia – Reggiana 0-1: 40' Novakovich

Avellino – Juve Stabia 0-0

Catanzaro - Frosinone 2-2: 45+2' Frosinini (C), 46' Liberali (C), 49' Cichella (F), 67' Fiori (F)

Pescara – Palermo 2-1: 47' Pohjanpalo (P), 55' Insigne (PE), 87' Meazzi (PE)

Mantova – Carrarese 1-1: 1' Bragantini (M), 81' Hasa (C)

Classifica

Venezia 57

Monza 57

Frosinone 54

Palermo 51

Catanzaro 45

Modena 43

Juve Stabia 39

Cesena 38

Südtirol 34

Padova 33

Empoli 31

Carrarese 31

Avellino 30

Reggiana 29

Sampdoria 29

Mantova 27

Spezia 25

Entella 25

Bari 25

Pescara 21