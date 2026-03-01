Milan a Cremona per rispondere all'Inter: Serie A, le probabili formazioni della 27^ giornata
Agli archivi il sabato della 27^ giornata di Serie A, con l'Inter che allunga perentoriamente in vetta e si porta a +13 sulla prima inseguitrice, il Milan, in attesa che i rossoneri scendano a loro volta in campo a Cremona. Alle ore 18 successo importante del Napoli, che quando tutto faceva pensare a un pareggio sul terreno di gioco dell'Hellas Verona, trova il guizzo vincente con Lukaku, che ritrova il gol 281 giorni dopo. Alle 15, invece, vittoria in rimonta del Como sul Lecce.
Serie A, 27^ giornata - Le partite già giocate
Parma vs Cagliari 1-1
Como vs Lecce 3-1
Hellas Verona vs Napoli 1-2
Inter vs Genoa 2-0
Classifica di Serie A aggiornata dopo le partite del sabato:
Inter 67 punti (27 partite giocate)
Milan 54 (26)
Napoli 53 (27)
Roma 50 (26)
Como 48 (27)
Juventus 46 (26)
Atalanta 45 (26)
Bologna 36 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Parma 33 (27)
Udinese 32 (26)
Cagliari 30 (27)
Genoa 27 (27)
Torino 27 (26)
Fiorentina 24 (26)
Cremonese 24 (26)
Lecce 24 (27)
Pisa 15 (26)
Hellas Verona 15 (27)
Di seguito invece le probabili formazioni delle sei partite rimanenti della 27^ giornata di Serie A
CREMONESE-MILAN - Domenica 1 marzo, ore 12.30
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.
---------------------------
SASSUOLO-ATALANTA - Domenica 1 marzo, ore 15.00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.
---------------------------
TORINO-LAZIO - Domenica 1 marzo, ore 18.00
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Prati, Vlasic, Obrador; Zapata, Simeone. Allenatore: D'Aversa.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
---------------------------
ROMA-JUVENTUS - Domenica 1 marzo, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. Allenatore: Spalletti.
---------------------------
PISA-BOLOGNA - Lunedì 2 marzo, ore 18.30
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic. Allenatore: Hiljemark.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.
---------------------------
UDINESE-FIORENTINA - Lunedì 2 marzo, ore 20.45
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
