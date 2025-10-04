Chivu sa già chi giocherà al posto di Thuram ma non lo dice: Bonny dal 1’, Vardy è pronto

L’Inter insegue il tris, la Cremonese torna a San Siro dopo il colpaccio con il Milan. È derby lombardo, a San Siro, prima della sosta: i nerazzurri, dopo aver ritrovato la via della vittoria, cercano la terza consecutiva in Serie A. I grigiorossi possono considerarsi a buon diritto la rivelazione di questo inizio di campionato. Entrambe le formazioni promettono qualche novità.

Qui Inter. Cristian Chivu deve fare a meno di Marcus Thuram (“Non è gravissimo”) e sa già chi schiererà, ma non l’ho dice: “Ho un'idea - spiega in conferenza stampa -, al 90% ho già deciso e vedremo che andrà ad affiancare Lautaro. Non ve lo posso dire ora. Anche i giocatori devono sentirsi responsabili. Io la formazione io la potrei anche dire, in allenamento però cerco di responsabilizzare tutti.nessuno deve sentirsi già sicuro e tutti devono farsi trovare pronti. Spesso l'ho detta tre ore prima della partita”. A meno di sorprese, il prescelto per affiancare Lautaro dovrebbe essere Ange-Yoan Bonny, con Pio Esposito inizialmente in panchina.

Qui Cremonese. La novità che Davide Nicola è pronto a offrire ha anzitutto le fattezze di Jamie Vardy: “Lui e Sarmiento hanno fatto grandi passi in avanti e saranno della partita - ha detto ai cronisti -. Payero sta trovando continuità ed è presente, ma non possiamo correre rischi con i carichi di lavoro. Stanno progredendo tutti, serve pazienza perché tutti siano abili e arruolati per entrare dalla panchina o a gara in corso". Qualche sorpresa anche sulle fasce: “Pezzella, Zerbin e Floriani Mussolini sono gli esterni che hanno avuto il maggior minutaggio sin qui, Barbieri non l’abbiamo avuto per un lungo periodo ma a livello motorio è assolutamente recuperato e non vedo l’ora di far crescere tutti in termini di minuti giocati. Romano potrebbe partire titolare, Barbieri potrebbe subentrare e io lo desidero perché avremo bisogno di tutti. Audero non sarà con noi, non ha accusato nulla di impegnativo ma è stato bravo a rispettare il fastidio che ha avuto e a fermarsi".