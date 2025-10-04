Il Benevento cade a Latina e mette a rischio il primo posto. La Salernitana può approfittarne

Il venerdì di Serie C ha regalato una grande sorpresa nel Girone C: la sconfitta della capolista Benevento sul campo di un Latina che navigava a metà classifica. La squadra giallorossa ora rischia il sorpasso in classifica dai cugini della Salernitana che scenderanno in campo domenica pomeriggio in casa contro la Cavese.

Uno scivolone che non preoccupa più di tanto il tecnico sannita Gaetano Auteri che nel post gara elogia i suoi sottolineando come la sconfitta sia arrivata solo per un episodio, togliendo anche l’alibi di un rigore non fischiato nonostante la revisione al FVS. "Il gol subito nasce da una lettura sbagliata, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Hanno corso, lottato, e su un campo così difficile è complicato esprimere qualità tecniche. Resta il rammarico per le occasioni non sfruttate. - ha spiegato Auteri – Rigore? Il dubbio però resta. Anche sulla gestione dei falli non c’è stato un metro uniforme, ma non cerco alibi. Non è questo che ha deciso la partita”.

Logicamente soddisfatto invece il tecnico del Latina Alessandro Bruno: “Avevo chiesto ai ragazzi una gara di sacrificio e concentrazione, sono stato encomiabili contro la squadra più forte del campionato. Sono soddisfatto della prestazione. Queste sono partite che possono segnare una stagione perché battere il Benevento non è da tutti. È una doppia soddisfazione”.

SERIE C, 8ª GIORNATA

GIRONE C

Venerdì 3 ottobre

Latina-Benevento 1-0

64’ Ekuban

Sabato 4 ottobre

Ore 14:30 - Atalanta U23-Foggia

Ore 17:30 - Crotone-Picerno

Domenica 5 ottobre

Ore 14:30 - Casertana-Casarano

Ore 14:30 - Catania-Siracusa

Ore 14:30 - Salernitana-Cavese

Ore 14:30 - Trapani-Giugliano

Ore 17:30 - Team Altamura-Potenza

Ore 17:30 - Sorrento-Monopoli

Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza

Classifica - Benevento 16*, Salernitana 16, Cosenza 12, Catania 12, Casarano 12, Latina 11*, Casertana 11, Crotone 11, Potenza 11, Monopoli 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 7, Foggia 6, Sorrento 6, Giugliano 5, Cavese 5, Trapani 4, Atalanta U23 4, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

* una gara in più