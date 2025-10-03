Serie B, 6ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW

Il primo turno infrasettimanale della stagione in Serie B ha regalato importanti novità in tutte le zone della classifica. In vetta Frosinone e Modena si staccano di due punti dal Palermo e prendono un minimo vantaggio. Primo ko, invece, del Cesena di Michele Mignani. Continua invece il trend positivo della Juve Stabia. In coda, infine, pareggiano Sampdoria, Spezia e Bari, ancora alla ricerca del primo successo nel torneo. Quarto ko consecutivo per un Mantova sempre più in crisi.

Questo e molto altro sui campi di Serie B per la 6ª giornata di campionato.

