Si apre il mercato intorno a Bruzzaniti, Agnelli saluta il Ravenna. La Triestina guarda in B

Con la nuova mancata convocazione per il match odierno contro la Reggiana, appare chiaro che l'avventura di Simone Russini al Padova sia ormai da considerarsi conclusa; e di ieri la notizia che il giocatore è stato offerto alla Triestina, che starebbe dialogando con la truppa biancoscudata anche per il difensore Francesco Belli. Viene però complicato pensare a come un esterno come Russini possa essere impiegato nel modulo di mister Tesser, tanto che appunto il club alabardato non sembra convinto dell'operazione.

Possibile partenza, ma da Pineto, per l'attaccante Giovanni Bruzzaniti. In merito si è così espresso il presidente del club Silvio Brocco: "Gli auguro di accedere a società anche più importanti della nostra, lui è molto attaccato al Pineto come società, al territorio e a me come persona. Se andrà via? Attualmente no, è nostro e sta con noi, ma a gennaio sarà un pezzo forte del mercato. Tante squadre lo vorranno, che vogliono vincere il campionato, poi è compito del direttore Di Giuseppe".

Ufficiale, invece, l'addio tra l'attuale capolista del Girone B, il Ravenna, e il difensore Umberto Agnelli, che lascia il club giallorosso dopo poco più di due anni e un totale di 58 presenze, corredate anche da un gol.