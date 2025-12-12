Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Europa League e Conference, tutti i risultati: sorprese Midtjylland e Ferencvaros

Oggi alle 00:56
Michele Pavese

Dopo sei turni di Europa League le due squadre italiane impegnate avvicinano i primi otto posti che permettono la qualificazione diretta agli ottavi di finale e permetterebbero di saltare un ulteriore turno. La Roma, infatti, dopo il convincente successo contro il Celtic Glasgow (trascinatore Ferguson con una doppietta) si porta a quota 12 punti, uno meno di Braga e Porto che attualmente sono le ultime due squadre a qualificarsi direttamente agli ottavi. Il Bologna invece sale a 11 punti grazie al prezioso successo ottenuto a Vigo (firmato da Federico Bernardeschi). Entrambe le squadre, a due turni dalla fine, mettono comunque un’importante ipoteca sul passaggio del turno. Sono sei le formazioni già certe di andare avanti nella competizione: Lione, Midtjylland, Aston Villa, Betis, Friburgo e Ferencvaros.

RISULTATI EUROPA LEAGUE
Din. Zagabria - Betis 1-3: 31' aut. Dominguez, 34' Riquelme, 38' Antony, 89' Galesic (D)
Ferencvaros - Rangers 2-1: 27' Miovski (R), 45'+5 Otvos (F), 73' Varga (F)
Ludogorets - PAOK 3-3: 33' Stanic (L), 39' Despodov (P), 48' Vogliacco (P), 71' Verdon (L), 77' Chochev (L), 90' Mythou (P)
Midtjylland - Genk 1-0: 17' Cho
Nizza - Braga 0-1: 28' Victor
Stoccarda - M. Tel Aviv 4-1: 24' Assignon, 37' Tomas, 50' rig. Mittelstadt, 52' Revivo (M), 94' Vagnoman
Sturm Graz - Stella Rossa 0-1: 55' Ivanic
Utrecht - Nottingham Forest 1-2: 52' Kalimuendo (N), 73' van der Hoorn (U), 88' Igor Jesus
Young Boys - Lilla 1-0: 61' Males
Basilea - Aston Villa 1-2: 12' Guessand (A), 34' Daniliuc (B), 53' Tielemans (A)
Brann - Fenerbahce 0-4: 5' Akturkoglu, 36', 44' e 65' Talisca
Celta Vigo - Bologna 1-2: 17' Zaragoza (C), 65' rig. e 75' Bernardeschi
Celtic - Roma 0-3: 6' aut. Scales, 36' e 45'+1 Ferguson
Porto - Malmoe 2-1: 30' e 36' Samu (P), 94' aut. Moura (M)
FCSB - Feyenoord 3-3: 12' Ngezana (FCSB), 41' Tengstedt (F), 44' Timber (F), 51' Sauer (F), 54' Toma (FCSB), 87' Thiam (FCSB), 96' Tanase (FCSB)
Friburgo - Salisburgo 1-0: 50' aut. Diabate
Lione - G.A. Eagles 2-1: 3' Moreira (L), 6' Smit (G), 11' Sulc (L)
Panathinaikos - Plzen 0-0

CLASSIFICA
Lione 15 (+10)
Midtjylland 15 (+8)
Aston Villa 15 (+6)
Betis 14 (+7)
Friburgo 14 (+6)
Ferencvaros 14 (+5)
Braga 13 (+5)
Porto 13 (+4)
Stoccarda 12 (+7)
Roma 12 (+5)
Nottingham Forest 11 (+5)
Fenerbahçe 11(+4)
Bologna 11 (+4)
Viktoria Plzen 10 (+4)
Panathinaikos 10 (+2)
Genk 10 (+1)
Stella Rossa 10 (0)
Paok Salonicco 9 (+3)
Celta Vigo 9 (+3)
Lille 9 (+4)
Young Boys 9 (-4)
Brann 8 (-1)
Ludogorets 7 (-3)
Celtic Glagow 7 (-4)
Dinamo Zagabria 7 (-5)
Basilea 6 (-1)
FCSB 6 (-4)
G. A. Eagles 6 (-6)
Sturm Graz 4 (-4)
Feyenoord 3 (-6)
RB Salisburgo 3 (-6)
Utrecht 1 (-6)
Glagow Rangers 1(-8)
Malmo 1 (-9)
Maccabi Tel Aviv 1 (-16)
Nizza 0 (-9)

Si è conclusa la quinta e penultima giornata della fase campionato di Conference League, con l'unica italiana della competizione, la Fiorentina, che torna al successo dopo 2 sconfitte consecutive. Vittoria in tranquillità per il Crystal Palace, per qualità una delle migliori squadre della competizione, così come per l'AZ Alkmaar. Frena invece il Magonza, mentre vince ancora lo Strasburgo, ora da solo in vetta alla graduatoria e unica squadra ad aver già passato il turno. Per la Fiorentina, con una partita ancora da giocare, c'è invece un momentaneo 11esimo posto.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE
Breidablik - Shamrock Rovers 3-1: 32' Burke (S), 35' Margeirsson (B), 74' Omarsson (B), 92' Jonsson
Drita - Alkmaar 0-3: 17' Mijnans, 58' Jensen, 90' Sadiq
Fiorentina - Din. Kiev 2-1: 18' Kean, 55' Mykhaylenko (D), 74' Gudmundsson
Hacken - AEK Larnaca 1-1: 65' aut. Helander (A), 94' Hammar (H)
Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2: 6' Camello (R), 44' Imaz (J), 61' Pacha (R)
Noah - Legia 2-1: 3' Rajovic (L), 57' Aias (N), 84' Mulahusejnovic (N)
Samsunspor - AEK 1-2: 4' aut. Moukoudi (S), 52' Marin (A), 64' Koita (A)
Shkendija - Slovan Bratislava 2-0: 33' Latifi, 45'+1 Spahiu
Univ. Craiova - Sparta Praga 1-2: 50' Rrahmani (S), 79' Nsimba (U), 89' Rynes (S)
Aberdeen - Strasburgo 0-1: 36' Godo
Hamrun - Shakhtar 0-2: 61' Meirelles, 64' Isaque Silva
KuPS - Losanna 0-0
Lech - Magonza 1-1: 28' Kawasaki (M), 41' rig. Ishak (L)
Lincoln - Sigma Olomouc 2-1: 8' Vasulin (S) 19' aut. Koutny (L), 73' Pozo (L)
Rakow - Zrinjski 1-0: 45'+5 rig. Brunes
Rijeka - Celje 3-0: 55' Adjei, 71' Petrovic, 78' Fruk
Shelbourne - Crystal Palace 0-3: 11' Uche, 25' Nketiah, 37' Pino
Rapid - Omonia 0-1: 19' Neofytou

CLASSIFICA
Strasburgo 13 (+4)
Shakhtar 12 (+5)
Rakow 11 (+6)
AEK 10 (+6)
Samsunspor 10 (+6)
Sparta Praga 10 (+4)
Vallecano 10 (+3)
Magonza 10 (+2)
Crystal Palace 9 (+5)
AEK Larnaca 9 (+5)
Fiorentina 9 (+4)
Celje 9 (+1)
Alkmaar 9 (0)
Rijeka 8 (+3)
Omonia 8 (+2)
Losanna 8 (+2)
Noah 8 (+1)
Jagiellonia 8 (+1)
Drita 8 (-1)
Lech 7 (+3)
Shkendija 7 (0)
Sigma Olomouc 7 (-1)
Univ. Craiova 7 (-1)
Lincoln 7 (-5)
KuPS 6 (+1)
Zrinjski 6 (-2)
Breidablik 5 (-3)
Dinamo Kiev 3 (-2)
Hacken 3 (-2)
Legia 3 (-3)
Slovan Bratislava 3 (-5)
Hamrun 3 (-5)
Aberdeen 2 (-8)
Shelbourne 1 (-7)
Shamrock Rovers 1 (-8)
SK Rapid 0 (-11)

