Milan tra vetta e mercato: da Icardi a Disasi, idee per gennaio. Allegri pensa al campo

Il Milan guarda al mercato di gennaio con un paradosso evidente: primo in classifica, ma con un dato che fa riflettere. Le punte centrali rossonere non hanno ancora segnato in campionato. Un limite strutturale che la dirigenza conosce bene e che già in estate aveva provato a risolvere senza successo, come dimostra lo scambio mai decollato tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk.

Da qui la necessità di intervenire con un centravanti fisicamente strutturato, capace di reggere il peso dell’attacco. Tra le suggestioni spunta anche Mauro Icardi, ipotesi affascinante ma complicata: l’argentino, reduce da problemi fisici e con un ingaggio elevato, è stato proposto ma non convince pienamente. Restano sullo sfondo altri profili: Zirkzee, Lucca e Fullkrug, nomi monitorati da Igli Tare e da Massimiliano Allegri, in attesa di capire quale opportunità potrà concretizzarsi.

Molto passerà dalle uscite. Il principale indiziato è Santiago Gimenez, arrivato un anno fa dal Feyenoord per circa 32 milioni e oggi in difficoltà: il Milan ascolterà solo offerte definitive tra 25 e 30 milioni. In bilico anche Loftus-Cheek, a caccia di continuità per non compromettere la corsa al Mondiale: in caso di addio, tornerebbero d’attualità Fabbian e Kovacic.

Sul piano tattico, la difesa a tre è ormai un pilastro: Tomori, Gabbia e Pavlovic sono intoccabili, ma la panchina corta spinge il club a valutare un innesto. Disasi del Chelsea è una pista concreta a costi sostenibili; più suggestiva, ma complicata, quella che porta a Thiago Silva. Tra equilibrio e ambizione, il Milan prepara un gennaio che può indirizzare la stagione.