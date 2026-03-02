...con Stefano Colantuono

"La partita tra Roma e Juve è stata equilibrata, ma non ti aspetti che i giallorossi vanno sul 3-1 e poi finisce pari. La mossa Gatti, che è in uno stato di grazia, ha fatto si che la Juventus non perdesse la partita. La Roma probabilmente mastica amaro, perché era ad un passo dal traguardo". Così a TuttoMercatoWeb.com Stefano Colantuono commenta il pareggio tra Roma e Juventus.

A chi è più utile questo pareggio?

"È un punto che può servire ad entrambe le squadre. Salvo imprevisti clamorosi l'Inter si avvia a vincere il campionato, Roma e Juve devono lottare fino alla fine per le zone nobili della classifica. E il pareggio può essere utile. Tolta l'Inter c'è un mini campionato per le posizioni alte di classifica".

Scudetto: quali i demeriti di Milan e Napoli?

"Il Napoli è stato falcidiato da dagli infortuni per cui è chiaro che qualcosa per strada gioco forza ha dovuto lasciare. Il Milan ha fatto il suo campionato e direi che che sono più i meriti dell'Inter che ha fatto e sta facendo un campionato molto importante. Quindi più che andare a trovare i demeriti negli altri, andrei a fare grandi complimenti all'Inter e a Chivu".

La Fiorentina si gioca la salvezza. E oggi ha una sfida importante.

"La Fiorentina ha una rosa di livello. Da quando è arrivato Vanoli comunque lotta e prova a reagire. oggi sarà importante".

E lei mister?

" Sono in attesa come tutti quegli allenatori che che al momento sono fuori. Vedremo le occasioni che si presenteranno. Io sono pronto".