Il Toro incorna il Sassuolo e risale, decide un rigore di Vlasic. Baroni: "Adesso Natale a casa"

Successo importante per il Torino di Baroni, che mostra concretezza e cattiveria andando a prendersi i tre punti a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Sei punti in due gare che consentono ai granata di sfilarsi dalle zone calde di classifica, portandosi a nel gruppone attorno ai venti punti. La vittima di ieri è stata la squadra di Grosso, che resta fermo quindi a 21 punti, uno in più dei granata. Dopo un primo tempo non entusiasmante, con un gol divorato da Zapata, a regalare il vantaggio e la vittoria agli ospiti è Vlasic, che trasforma il rigore procurato da Simeone su fallo di Doig.

"Resta l'amarezza di non essere riusciti a fare meglio. È successo sia per i meriti del Torino, sia per alcune nostre mancanze che oggi sono emerse. Non abbiamo creato molte opportunità e non siamo stati abbastanza incisivi. Questa amarezza ci deve servire da esperienza per crescere e migliorare, affinché situazioni come quelle di oggi non si ripetano in futuro", ha detto Fabio Grosso al termine della gara ai microfoni di Sky Sport.

L'allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato così invece: "Più del risultato mi convince la prestazione sotto ogni aspetto: attenzione, distanze, determinazione e sviluppo della manovra. Il primo tempo è stato quasi perfetto. Sostengo da tempo che questa squadra può migliorare molto e ora il livello va mantenuto; il gruppo non si è sciolto nei momenti difficili e questo mi fa pensare che possiamo solo crescere. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi. Natale a casa? Te lo confermo, è il momento dell'assunzione di responsabilità".