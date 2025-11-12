Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gattuso cambia l'Italia: "Vicario in porta, Dimarco riposa. In Moldavia non è facile"

Gattuso cambia l'Italia: "Vicario in porta, Dimarco riposa. In Moldavia non è facile"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Ivan Cardia
Oggi alle 19:22Serie A
Ivan Cardia

“Partite facili non ce n'erano, già ai miei tempi”. Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana che domani farà visita alla Moldavia, ricorda così i precedenti azzurri non banali con la formazione di Chisinau: “Era così già con Lippi in panchina, ma ne parlavo anche con Buffon, quando vinsero 3-1 con Sacchi - ha detto in conferenza stampa -. Bisogna avere rispetto, perché tutti hanno in testa l'11-1 di un paio di mesi fa in Norvegia, ma questa Moldavia non è quel risultato. È di più, sappiamo quello che è successo a Reggio Emilia, bisogna sudare e far fatica. Ci vuole grande impegno, grande rispetto per l'avversario e dobbiamo sudare".

Gattuso presenterà una formazione ampiamente rimaneggiata: "Confermo che ci saranno tanti cambiamenti, ma senza nessun problema e nessuna paura. Grande fiducia nei miei ragazzi, si meritano tutti una serata come quella di domani. Un ringraziamento al gruppo perché pensavo potessero succedere determinate cose. Devo ringraziarli per come hanno vissuto questi primissimi giorni e per me è tantissima roba. Il treno è partito e sta andando e sicuramente domani mi aspetto che continuiamo a crescere fortemente in quello che stiamo facendo".

Tra i giocatori che partiranno dalla panchina ci sarà il milanista Matteo Gabbia: “Non partirà dall'inizio, ma l'obiettivo è dare minutaggio anche a lui. In porta? Tocca a Vicario, e non a Donnarumma”. Anche in conferenza stampa, come già ai microfoni di Sky, Gattuso ha confermato che in attacco toccherà alla coppia formata da Scamacca e Raspadori”.

Turno di riposo in vista anche per l’interista Federico Dimarco: “Si è sparsa l'opinione che lui potesse giocare solo 60-65 minuti. Lui ci ha messo del suo per togliersi di dosso questa etichetta ed è da un bel po' che sta offrendo certe prestazioni importanti. Domani, ripeto, ci saranno tanti cambiamenti e Dimarco è uno che si riposa. È giusto far riposare questi ragazzi perché li vedo lavorare ed è giusto dare spazio a tutti. Non sto regalando niente a chi giocherà. Faremo una grande prestazione, sono convinto delle capacità di chiunque è qua. Chiunque scenderà in campo è perché se lo merita, non per dare un contentino".

In chiusura di conferenza stampa, riporta gazzetta.it, il ct ha speso parole di elogio per i tennisti italiani, impegnati nelle Nitto Atp Finals: "Sinner mi riempie d'orgoglio, ma anche Musetti: ieri eravamo sul divano con i miei collaboratori e siamo stati fino a mezzanotte a vedere Musetti. Lo sport dà emozione quando uno rappresenta la nostra bandiera. Per me, però, è un motivo di orgoglio vedere i 6-7 milioni di persone che guardano l'Italia ogni incontro: è un dato che chiedo. Vogliamo far rinnamorare la gente. Quell'attaccamento alla maglia e quella voglia non devono mancare mai: da parte della gente li sento anche quando vado in giro per gli stadi e pure i nostri giocatori li devono avere. Tutti abbiamo il desiderio di vedere l'Italia al Mondiale. I playoff? Io sono onesto, la mia testa va alla partita di domani e non vado oltre. Voglio vedere la crescita, come si allenano, come stanno bene insieme. Mi aspetto un'altra prestazione importante".

Articoli correlati
Gattuso annuncia: "Scamacca e Raspadori titolari. Sistema di qualificazioni da cambiare"... Gattuso annuncia: "Scamacca e Raspadori titolari. Sistema di qualificazioni da cambiare"
Non solo Chiesa, Gattuso parla anche degli altri assenti: "Zaniolo, Palestra e Berardi..."... Non solo Chiesa, Gattuso parla anche degli altri assenti: "Zaniolo, Palestra e Berardi..."
Altre notizie Serie A
Udinese, il dg Collavino: "Non ci nascondiamo: l'obiettivo è tornare in Europa" Udinese, il dg Collavino: "Non ci nascondiamo: l'obiettivo è tornare in Europa"
Da Rivera a Malesani, tutti i prestigiosi interventi al Premio La Clessidra TMW NewsDa Rivera a Malesani, tutti i prestigiosi interventi al Premio La Clessidra
Fiorentina, Vanoli: "Sfida complicata, ma possiamo uscirne alla grande" Fiorentina, Vanoli: "Sfida complicata, ma possiamo uscirne alla grande"
L'Udinese di Runjaic ha tre pilastri fondamentali. E si è permessa di rinunciare... L'Udinese di Runjaic ha tre pilastri fondamentali. E si è permessa di rinunciare a Lovric
Italia, le ultime di formazione: Vicario in porta, cambi in difesa. Raspa-Scamacca... TMWItalia, le ultime di formazione: Vicario in porta, cambi in difesa. Raspa-Scamacca dal 1'
Fiorentina, Vanoli: "Cambio modulo? Ripartiamo dall'ABC, poi penseremo a qualcosa... Fiorentina, Vanoli: "Cambio modulo? Ripartiamo dall'ABC, poi penseremo a qualcosa di diverso"
Gattuso cambia l'Italia: "Vicario in porta, Dimarco riposa. In Moldavia non è facile"... Gattuso cambia l'Italia: "Vicario in porta, Dimarco riposa. In Moldavia non è facile"
Coco da possibile partente a mai assente del Torino. Anjorin e Zapata ancora da rodare... Coco da possibile partente a mai assente del Torino. Anjorin e Zapata ancora da rodare
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
3 Clamoroso in casa Napoli: Conte assente alla ripresa. Tornerà, in accordo con il club, lunedì 17
4 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
5 La maglia dell'Udinese - Tradizione, omaggio al passato e tanto design
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, le ultime di formazione: Vicario in porta, cambi in difesa. Raspa-Scamacca dal 1'
Immagine top news n.1 Fiorentina, Goretti: "Pioli non ha mai chiesto una buonuscita. Esonero decisione sofferta"
Immagine top news n.2 Gattuso annuncia: "Scamacca e Raspadori titolari. Sistema di qualificazioni da cambiare"
Immagine top news n.3 Clamoroso in casa Napoli: Conte assente alla ripresa. Tornerà, in accordo con il club, lunedì 17
Immagine top news n.4 Italia, Gattuso perde Cambiaghi: rientra a Bologna. Calafiori a parte: punta la Norvegia
Immagine top news n.5 Napoli in ansia per Anguissa: si teme uno stiramento. Colpa degli allenamenti del Camerun?
Immagine top news n.6 Milan, Rabiot fa gli straordinari per il derby: rientro in gruppo previsto per martedì
Immagine top news n.7 Fuori non si ride, ma in campo è peggio: Napoli, quanto ti sta mancando De Bruyne
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.2 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.3 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: “Ravenna costruita per vincere. Più esperienza e forza fisica dell’Arezzo”
Immagine news Altre Notizie n.2 Enrico Fedele: "Napoli, situazione grave. Certe crepe possono diventare voragini"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, c'è fiducia o no in Comolli? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Da Rivera a Malesani, tutti i prestigiosi interventi al Premio La Clessidra
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli: "Sfida complicata, ma possiamo uscirne alla grande"
Immagine news Serie A n.3 L'Udinese di Runjaic ha tre pilastri fondamentali. E si è permessa di rinunciare a Lovric
Immagine news Serie A n.4 Italia, le ultime di formazione: Vicario in porta, cambi in difesa. Raspa-Scamacca dal 1'
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Vanoli: "Cambio modulo? Ripartiamo dall'ABC, poi penseremo a qualcosa di diverso"
Immagine news Serie A n.6 Gattuso cambia l'Italia: "Vicario in porta, Dimarco riposa. In Moldavia non è facile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Giannitti su Gorgone: "A Lucca ha fatto un miracolo. E ora a Pescara potrà fare bene"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, arriva la conferma su Gorgone: oggi ha guidato il suo primo allenamento
Immagine news Serie B n.3 Eder: "La Samp merita un presente e futuro diversi. Felice per il ritorno di Foti e Pozzi"
Immagine news Serie B n.4 Inchiesta 'Le Iene', anche la Samp conferma l'archiviazione: "Ribadita la nostra correttezza"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, da Simic a Patierno buone notizie dall'infermeria. Anche Favilli è vicino al rientro
Immagine news Serie B n.6 Zilli: "Voglio riscattare gli ultimi 2 anni. Questo Frosinone può giocarsela con tutti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: “Ravenna costruita per vincere. Più esperienza e forza fisica dell’Arezzo”
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato nuovo allenatore del Livorno
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, il difensore Nicoletti si deve operare al ginocchio: rischia fino a un mese di stop
Immagine news Serie C n.4 Livorno, è Venturato il nuovo allenatore. Esciua: “Orgogliosi di averlo con noi”
Immagine news Serie C n.5 Benevento, si sogna un grande nome per la panchina: è Guido Pagliuca
Immagine news Serie C n.6 Potenza, tutto fatto per l'arrivo di Di Bari. Il Ds firmerà un contratto valido fino al 2027
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Norvegia-Estonia, gli scandinavi vogliono ipotecare la qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Hacken-Inter, le formazioni ufficiali: Magull-Vilhjamsdottir dietro Wullaert. Occhio a Schroder
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Arsenal fa il pieno di pubblico anche al femminile: le 10 gare più viste sono tutte all'Emirates
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U19, le pre convocate per le qualificazioni europee: 10 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Baldi: "Cancellare la gara di Champions. Con la Lazio dobbiamo svoltare"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus all'esame Atletico Madrid. La 3ª giornata di UWCL: programma e classifica
Immagine news Calcio femminile n.6 Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?