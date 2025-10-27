Vinicius provoca Yamal, sfottò e parapiglia: Clasico, la rivincita del Real Madrid sul Barcellona

Combattimenti in lungo e in largo, zuffe evitate e qualche provocazione degna di un Clasico da alti livelli. È stato questo e molto altro lo scontro diretto tra Real Madrid e Barcellona, il primo della stagione assegnato ai blancos e che pone fine al dominio assoluto instaurato dai blaugrana negli ultimi 12 mesi. Esattamente un anno fa, infatti, i catalani hanno dato inizio ad una serie di trionfi consecutivi contro le merengues tra il 4-0, il 5-2, il 3-2 dopo i tempi supplementari e il 4-3 dello scorso maggio.

Stavolta la musica è cambiata, grazie ai due migliori giocatori della partita: Kylian Mbappé e Jude Bellingham. Al netto del rigore annullato da Szczesny nella ripresa, il bomber francese non ha mancato l'appuntamento con il gol contro il Barcellona, per aprire le danze. Fermin Lopez ha riaperto la gara, poi ci ha pensato il centrocampista inglese a purgare definitivamente Yamal e compagni per 2-1. È successo tutto in un primo tempo infuocato, mentre nella ripresa gli uomini di Xabi Alonso hanno retto il colpo e si sono presi la vittoria. Con tanto di 3 punti che hanno slanciato il Real a 27 punti e al primo posto in solitaria, lasciando il Barça a -5. Con tanto di espulsione (somma di ammonizioni) di Pedri.

Il trono de LaLiga è del Real, ma alcuni giocatori simbolo non si sono lasciati sfuggire l'occasione per provocare Lamine Yamal. Il numero 10 del Barcellona, infatti, nelle ultime ore si è lasciato andare a qualche dichiarazione di troppo pre-Clasico, evidenziando una supponenza che gli si è ritorta contro in una partita che lo ha visto cadere nel baratro dell'ignoto. Non una giocata o un dribbling a riaccendere la scintilla della squadra di Flick, anche per questo i catalani sono caduti al Bernabeu.

Ma come anticipato c'è chi non ha perso tempo a rinfacciargli le parole proferite in anticipo. Come Vinicius: "Parli troppo, parli troppo", ha detto a Yamal, ripetendo anche il gesto. La risposta "Andiamo fuori" ha fatto infuriare il 7 del Real, che ha cercato il confronto diretto e fisico, ma per sua fortuna i suoi compagni di squadra lo hanno bloccato in tempo. In precedenza però, i due avevano già dato spettacolo di fronte alle telecamere, poco dopo l’inizio del secondo tempo: "Parli sempre fuori, parli sempre fuori", "Parla qui, parla qui", le accuse e i giochi psicologici di Vini a Lamine. "Fai solo passaggi all’indietro", invece, la frase che ha fatto perdere la lucidità al talento di Rocafonda. Con la legge del Clasico a fare il suo corso.