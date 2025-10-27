Il Torino ha voglia di essere ambizioso e batte in rimonta il Genoa 2-1

Il Torino trova continuità e prova a dare un tono europeo al proprio campionato. Dopo il successo contro il Napoli dello scorso fine settimana, i granata vincono anche contro il Genoa: un 2-1 arrivato in rimonta dopo l'iniziale vantaggio ligure con Thorsby. Poi l'autogol di Sabelli e la rete di Maripan nei minuti di recupero fanno esultare il popolo granata e sognare in grande.

Le parole di Baroni

"C'è tanto da lavorare. Credo nel gruppo e nella squadra e nei margini di miglioramento. Bisogna partire subito con veemenza. Aver recuperato su una squadra che ha lottato dà maggior valore ai tre punti. Io sono sempre positivo, ma so che la strada è ripida e devo guardare passo dopo passo perché se alzo la testa cado per terra. Ora ho detto ai ragazzi di andare a letto presto perché c'è poco tempo per preparare la prossima gara".

Le parole di Vieira

"Mi dispiace veramente perché per quello fatto sul campo meritavamo di più. Dobbiamo gestire meglio il periodo, è un percorso lungo e non dobbiamo mollare. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi e ci è mancato il secondo gol. Nel secondo loro, anche con i cambi, hanno fatto meglio. L'ultimo posto in classifica? Dobbiamo andare avanti. Pesa il non riuscire a fare il secondo gol. Serve unità. Dobbiamo continuare a lavorare".