La Serie B in Nazionale: Berti subentra e va in gol. Alvarez e Ceesay titolari
Giornata di impegni con le rispettive nazionali per ben 11 calciatori tesserati per i club di Serie B. Ecco il resoconto:
Qualificazioni Mondiale CAF
Gambia-Gabon 3-4
Nei padroni di casa maglia da titolare per Joseph Ceesay dell'Empoli, sostituito poi al 50' dopo aver ricevuto anche un cartellino giallo. Negli avversari, invece, 90' in campo per Anthony Oyono del Frosinone. Solo panchina, invece, per il gemello Jeremy.
Qualificazioni Euro U21 UEFA
Italia-Svezia 4-0
Maglia da titolare per Lorenzo Palmisani del Frosinone fra i pali e Luigi Cherubini della Sampdoria in attacco che al 72' ha lasciato il posto al compagno di club Simone Pafundi. In contemporanea ingresso in campo anche per Tommaso Berti del Cesena autore del definitivo 4-0. All'83', invece è stata la volta di Matteo Dagasso del Pescara
Ucraina-Ungheria 3-3
Ingresso all'81' sul risultato già definito per il talento dell'Empoli, Bogdan Popov
Romania-Serbia 0-1
Per i padroni di casaRares Burnete della Juve Stabia entra in campo al 60'.
Uruguay-Repubblica Dominicana 1-0
Ingresso nella ripresa per la Celeste di Agustin Alvarez del Monza