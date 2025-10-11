Sarri parla del suo "giramento feroce". E poi fa il punto sulla Lazio

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato nelle scorse ore ai canali ufficiali del club, dopo aver saltato l'ultima conferenza post partita contro il Torino: "È stato un momento di feroce giramento, qualche volta non mi fa estremamente piacere parlare. Bisogna essere molto razionali, avere idea di cosa c'è successo e cosa stiamo affrontando. Bisogna stare fuori alle sensazioni esterne e stare dentro al lavoro. Bisogna essere realisti e capire il momento, l'aspetto positivo è il carattere perché abbiamo recuperato una partita su una palla morta in una situazione difficile. Nessuno vuole prendere alibi dalle situazioni difficili, ma quando ti mancano 8-9 giocatori è complicato", ha spiegato l'allenatore.

Quindi un pensiero ancora sul mercato bloccato in estate: "Tutte le squadre si sono rinforzate in estate, specialmente le squadre di medio livello, noi non ci siamo rinforzati né rinfrescati. È un inizio di campionato con enorme difficoltà, ci sono giocatori che non hanno mai giocato. Vecino non ha mai giocato, Rovella ha fatto una sola partita, Lazzari ha avuto problemi, Gigot non si è mai allenato con noi, Guendouzi e Romagnoli squalificati, Pellegrini con infortuni traumatici. La situazione di Rovella non è nuova, Dele-Bashiru infortunato, Isaksen con una malattia che non ce l'ha mai fatto utilizzare, Zaccagni infortunato. Abbiamo chiesto ai ragazzi di non farsi alibi, abbiamo lottato nelle ultime tre partite e bisogna riconoscere a questi ragazzi la capacità di lottare. Dobbiamo fare un plauso a Basic, non ha giocato per un anno e mezzo e ci ha giocato due partite di buon livello".

Chiusura con due temi caldi, quello del tempo effettivo e delle polemiche per Milan-Como in Australia: ""In Italia si sta instaurando un modo di giocare molto fisico, si va uomo contro uomo e certi tipi di contatto qualche volta non sono fischiati, altri sono fischiati e senza sanzioni. Nel derby un giocatore avversario ha fatto cinque falli in dieci minuti, tutti falli non da giallo ma contro lo spirito e il gioco del calcio. Da arbitro dopo tre falli avrei ammonito. Quest'anno stiamo giocando un tempo effettivo minore rispetto agli anni scorsi, qualcosa bisogna fare o a livello di conduzione arbitrale o a livello di tempo effettivo", ha spiegato in merito al primo tema. Quindi sulle parole di Rabiot: "Penso che abbia ragione Rabiot e credo che abbia ricevuto una brutta risposta, tirare dentro i soldi non ha senso. Anche perché se Rabiot non scendesse in campo a lottare ogni tre giorni non esisterebbe nessuna Lega. Tra l'altro Rabiot è un ragazzo fantastico".