Da un centro di accoglienza alla Serie A (e forse la Nazionale): l'intervista di TMW su Ahanor

Questo su venerdì su TuttoMercatoWeb.com abbiamo dedicato un approfondimento a Honest Ahanor, rivelazione 17enne dell'Atalanta e presto - con ogni probabilità - anche della Nazionale italiana. Come? Intervistando in esclusiva Katia Castellana, all'epoca presidente dell’ASD Progetto Atletico di Genova, la prima società ad accogliere e lanciare il calciatore di origini nigeriane, nato però ad Aversa nel 2008.

"Honest era ospite in una struttura di prima accoglienza del Comune, proprio accanto al campo dove ci allenavamo con i nostri bambini", racconta Castellana. "Per motivi di gestione non poteva uscire, così ho chiesto personalmente che gli fosse permesso di unirsi a noi. Aveva sei anni e non aveva mai giocato a calcio". Con il Progetto Atletico, Ahanor è restato due stagioni, lasciando però subito il segno: "Giocava da difensore centrale o quinto, e si distingueva per qualità fuori dal comune. Già allora era seguito da Sampdoria e Genoa, e alla fine proseguì con il club rossoblù grazie anche al lavoro del mister Cristiano Francomacaro e del direttore Michele Sbravati".

Oggi, guardando la sua crescita, Castellana sorride orgogliosa: "Honest persegue il suo sogno con determinazione. È un ragazzo concentrato, umile, con la testa giusta per arrivare ovunque. Gli auguro di cuore di riuscirci. Anche in Nazionale? Sì, perché no!".

