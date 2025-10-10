Mondiali 2026, risultati qualificazioni africane: 5 "italiani" in campo (senza gol), out Ndicka
Di seguito tutti i risultati delle partite odierne valide per le qualificazioni africane ai Mondiali. Tra parentesi tutti i giocatori militanti nelle squadre italiane in campo.
GRUPPO B
Sud Sudan-Senegal 0-5 - 29', 54' Sarr (SE); 46' Mané (SE); 60' Jackson (SE); 76' Ndiaye (SE) [Dal 72' in campo Niassé dell'Hellas Verona)
Sudan-Mauritania 0-0
Togo-Congo 0-1 - 7' Bakambu (C)
CLASSIFICA GRUPPO B
Senegal 21
Congo 19
Sudan 13
Togo 7
Mauritania 7
Sud Sudan 4
GRUPPO C
Lesotho-Nigeria 1-2 - 55' Troost-Ekong (N); 80' Adams (N); 83' Kalake (L) [Lookman in campo fino al 71']
Ruanda-Benin 0-1 - 80' Tosin (B)
Zimbabwe-Sudafrica 0-0
CLASSIFICA GRUPPO C
Benin 17
Sudafrica 15
Nigeria 14
Ruanda 11
Lesotho 9
Zimbabwe 5
GRUPPO F
Gambia-Gabon 3-4 - 20', 42', 62', 78' Aubameyang (GAB); 23' Minteh (GAM); 45'+2', 47' Sidibeh (GAM) [Ceesay dell'Empoli in campo fino al 50', Fadera del Sassuolo in campo dall'82', Oyono del Frosinone in campo per 90']
Seychelles-Costa d'Avorio 0-7 - 7' Sangare (C); 17' Agbadou (C); 32' Diakite (C); 39' Guessand (C); 55' Diomande (C); 67' Adingra (C); 90' Kessié (C) [Solo panchina per Ndicka della Roma)
CLASSIFICA GRUPPO F
Costa d'Avorio 23
Gabon 22
Kenya 12
Gambia 10
Burundi 10
Seychelles 0
GRUPPO H
Sao Tome and Principe-Tunisia 0-6 - 36' Chaouat (T); 39', 43' Saad (T); 47' Gharbi (T); 68', 91' Ben Romdhane (T)
CLASSIFICA GRUPPO H
Tunisia 25
Namibia 15
Liberia 14
Malawi 10*
Guinea Equatoriale 10*
Sao Tome and Principe 0
*una gara in meno