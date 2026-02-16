TMW Incontro arbitri-club solo il 23 marzo, Simonelli: "Sapete com'è fatto il calendario, prima impossibile"

Nel corso della conferenza stampa tenuta dopo l’assemblea di Lega Calcio Serie A, il presidente Ezio Simonelli ha spiegato che il prossimo 23 marzo ci sarà l’incontro tra arbitri e allenatori dei club del massimo campionato. Un appuntamento che quest’anno andrà in scena molto più tardi del solito: “Non è che con la riunione risolveremo tutti i problemi. Cercheremo di chiedere un'uniformità di applicazione delle regole, sono riunioni in prospettiva: ne faremo anche in futuro.

Non si trovava una data prima? Vero, ma sapete tutti com'è fatto il calendario: se vogliamo l'adesione di tutti gli allenatori, dobbiamo trovare una data in cui si può staccare dalla squadra per venire a Milano. Io avevo pensato ingenuamente che il 12 febbraio, dato che nessuno giocava, fosse una buona data: mi hanno detto che non era così, perché c'era comunque la partita successiva da preparare. Il 23 marzo ci saranno tutti, comunque da Rocchi abbiamo avuto ampia disponibilità: è più colpa nostra".

Avete già individuato cosa chiedere agli arbitri?

"Sì. Chiarire, secondo gli allenatori, quelle che sono le situazioni da fischiare, rispetto al contrasto da non fischiare. Le società vogliono stabilire le regole: ci sono delle cose oggettive, come il fuorigioco. Altre sono interpretazioni soggettive, penso al VAR: qualcuno lo vorrebbe utilizzato per tutta la partita, qualcuno lo vorrebbe utilizzato all'inglese solo quando c'è un evidente errore".

La conferenza stampa di Simonelli.