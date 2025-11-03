Serie A, la classifica aggiornata in attesa dei posticipi: in alto ci sono 7 squadre in 5 punti
Il Milan di Allegri torna al successo battendo la Roma a San Siro per 1-0. I giallorossi, dunque, vengono aggancianti non solo dall’Inter ma anche dai rossoneri a quota 21. Ad ora, nella parte alta della classifica, ci sono ben sette squadre in cinque punti. Disperata in coda la situazione della Fiorentina, ko in casa col Lecce e con Pioli ad un passo dall'addio. Stasera in programma gli ultimi due posticipi della decima giornata, Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari.
Serie A, la classifica aggiornata in attesa dei due posticipi del lunedì
Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13*
Torino 13
Lazio 12*
Cagliari 9*
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3*
* Una gara in meno
Di seguito le probabili formazioni dei due posticipi della 10^ giornata di Serie A:
Sassuolo-Genoa - Lunedì 3 novembre, ore 18.30
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
Allenatore: Grosso.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Ekhator.
Allenatore: Murgita e Criscito (ad interim).
---------------------------
Lazio-Cagliari - Lunedì 3 novembre, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.