Il Bologna si prende il derby e vola quasi in zona Champions. Parma, che rimpianto

Derby emiliano nel segno del Bologna, che sotto la pioggia del “Tardini” ribalta il Parma e conquista un prezioso 1-3 che vale il quinto posto in classifica. Partita iniziata nel modo peggiore per i rossoblù, trafitti dopo appena 13 secondi dal lampo di Adrián Bernabé, autore del terzo gol più veloce della Serie A dal 2004/05. Ma dopo lo shock iniziale e una traversa di Britschgi, la squadra di Daniel Niccolini (in panchina al posto dello squalificato Vincenzo Italiano) prende in mano il match.

Il pareggio arriva al 17’ con il solito Santiago Castro, bravo a spingere in rete un cross di Holm dopo un’azione corale. Il Parma, rimasto in dieci al 35’ per la doppia ammonizione di Ordonez, subisce la pressione costante del Bologna e perde anche Estevez e Circati per infortunio. Nella ripresa, dopo un gol fallito da Odgaard, i felsinei completano la rimonta: al 68’ ancora Castro firma la doppietta personale sfruttando un flipper in area su cross di Miranda, che nel recupero chiude i conti con un gran sinistro all’incrocio.

A fine gara, Niccolini ha elogiato i suoi: “Siamo stati bravissimi a recuperarla, partita dura ma meritata”. Per il Parma, seconda sconfitta consecutiva e tanta amarezza nelle parole di Carlos Cuesta: “Eventi negativi e infortuni ci hanno penalizzato, ma la squadra ha dato tutto”. Il Bologna continua a volare e sogna in grande.