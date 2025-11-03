Il Pisa s'illude, il Torino lo riprende. Baroni si lamenta per l'espulsione, Cairo punta la Juve

Finisce in parità la sfida dell’Olimpico Grande Torino tra Torino e Pisa, valida per la 10ª giornata di campionato. Un 2-2 spettacolare, maturato dopo un primo tempo ad altissimo ritmo. Gli ospiti di Alberto Gilardino partono fortissimo e si portano avanti con una doppietta di Stefano Moreo: prima al 13’, poi al 29’ su calcio di rigore. Ma il Toro reagisce con orgoglio e, prima dell’intervallo, riacciuffa il risultato grazie a Giovanni Simeone (42’) e Che Adams (45’+3’), che completano una rimonta costruita con grinta e carattere.

Il match si infiamma ulteriormente sul 2-1, quando Marco Baroni viene espulso per proteste dopo un presunto contatto in area su Simeone. Un rosso pesante che priverà il tecnico della panchina nel prossimo impegno, il derby della Mole contro la Juventus, in programma sabato 8 novembre allo Stadium. “L’espulsione? Mi è sembrata eccessiva – ha commentato Baroni –. A volte serve comprendere anche le emozioni di un allenatore”.

Nel post-partita, anche il presidente Urbano Cairo ha già spostato l’attenzione sulla stracittadina di sabato prossimo contro la Juventus: “Ci tengo troppo al derby, voglio metterci anch’io l’1% andando due volte al Filadelfia per stare vicino alla squadra”. Dall’altra parte, Alberto Gilardino ha elogiato il suo Pisa: “Grande impatto e mentalità. Siamo stati dentro la partita fino alla fine, e non era facile in uno stadio così”. Pareggio giusto, dunque, tra due squadre che hanno dato spettacolo e carattere.