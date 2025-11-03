Serie B, 11ª giornata: Modena inarrestabile, Monza e Frosinone tengono il passo. Crolla la Samp

L’11ª giornata di Serie B regala spettacolo, gol a valanga e colpi di scena che cambiano ancora una volta il volto della classifica. In vetta resta il Modena, sempre più solido dopo il 3-0 rifilato alla Juve Stabia, mentre alle sue spalle non mollano Monza e Frosinone, entrambe vincenti e convincenti.

Il Modena prosegue la sua corsa con un netto 3-0 casalingo ai danni della Juve Stabia: aprono le danze Nieling al 14’, raddoppia Gliozzi su rigore al 69’ e chiude i conti un’autorete di Ruggero nel finale. I gialloblù salgono a 24 punti, confermandosi la squadra più continua del campionato. Subito dietro il Monza, che piega lo Spezia 1-0 grazie a Ravanelli al 53’. Successo di misura ma dal peso specifico enorme, che tiene i brianzoli a -1 dalla vetta.

Terzo posto per il Frosinone, che espugna il campo della Carrarese 2-0 con Calò (su rigore) e Ghedjemis, confermandosi tra le squadre più solide del torneo. Continua anche la scalata del Cesena, che batte il Bari con un gol del solito Gytkjaer all’80’.

Spettacolo puro al 'Barbera', dove il Palermo travolge il Pescara 5-0 con una prestazione da urlo: doppietta di Pierozzi, reti di Segre, Brunori e Diakite. I rosanero volano a 19 punti e si rilanciano in zona alta. Match epico invece ad Avellino, dove i biancoverdi superano la Reggiana 4-3 al termine di una partita folle: vantaggio, rimonta e contro-rimonta, con Simic, Insigne, Biasci, Novakovich (doppietta), Palumbo e ancora Simic (stavolta dalla parte giusta) protagonisti di un festival del gol.

Il Catanzaro batte 2-1 il Venezia grazie ai gol di Iemmello e Alesi, ribaltando la rete di Yeboah e avvicinando la zona playoff. Successo anche per la Virtus Entella, che piega di misura l’Empoli con Tiritiello all’86’. Pareggio tutto sommato giusto tra Padova e Südtirol (1-1), con Merkaj e Bortolussi a segno su rigore.

In coda, impresa del Mantova che espugna il 'Ferraris' battendo la Sampdoria 1-0 con Ruocco all’87’, aggravando la crisi dei blucerchiati.

SERIE B, 11ª GIORNATA

Già Giocate

Avellino-Reggiana 4-3

21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)

Carrarese-Frosinone 0-2

41' rig. Calò, 89' Ghedjemis

Padova-Sudtirol 1-1

43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)

Virtus Entella-Empoli 1-0

86’ Tiritiello

Palermo-Pescara 5-0

23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite

Bari-Cesena 1-0

80' Gytkjaer

Catanzaro-Venezia 2-1

54' Iemmello (C), 60' Yeboah (V), 81' Alesi (C)

Modena-Juve Stabia 3-0

14' Nieling, 69' rig. Gliozzi, 90' aut. Ruggero

Monza-Spezia 1-0

53' Ravanelli

Sampdoria-Mantova 0-1

87’ Ruocco