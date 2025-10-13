Mihajlovic lo fece esordire in A: ora Bonini riparte dall'Almeria

Per la nostra rubrica dedicata ai calciatori italiani che militano all'estero, oggi parliamo del difensore classe '01, ex Bologna ed Entella.

Ci sono volti che non si dimenticano, soprattutto quando li hai visti crescere passo dopo passo. Federico Bonini è uno di questi. Difensore classe '01, oggi milita in Spagna con la maglia dell’Almeria, ma noi de La Giovane Italia lo conosciamo bene: lo abbiamo seguito fin dai suoi primi passi tra i professionisti, inserendolo in ben due edizioni del nostro Almanacco.

La prima volta era il 2019. Allora Bonini era un giovanissimo dell’Entella che, a soli 17 anni, debuttava tra i grandi in Coppa Italia Serie C contro la Carrarese, partendo addirittura titolare. Il primo, importante passo di un percorso che, nello stesso anno, avrebbe preso ulteriore slancio. Il 5 ottobre 2019 arriva infatti l’esordio in Serie B, ancora con l’Entella, contro il Crotone. Chiude quella prima parte di stagione con altre due presenze, contro Cosenza e Pordenone: minuti preziosi per un ragazzo di grande, grandissima prospettiva.

A gennaio 2020 il Bologna si accorge di lui e decide di puntarci. Lo prende in prestito, e sarà proprio in rossoblù che Bonini potrà coronare il sogno di esordire in Serie A. Dopo lo stop forzato per la pandemia, Mihajlovic lo manda in campo nella trasferta di Firenze: entra nei minuti finali al posto del capitano Danilo, completando così un percorso di crescita che aveva già mostrato la sua solidità.

Negli anni successivi, Bonini continua a fare esperienza. Torna all’Entella, disputa una stagione intera in Serie B, poi si afferma in Serie C con il Gubbio per due stagioni, tornando ancora una volta a Chiavari prima di affrontare una nuova sfida, quella con il Catanzaro, dove contribuisce alla splendida cavalcata fino alla semifinale playoff. L’estate scorsa è arrivata la chiamata dell’Almeria, e Bonini non ha esitato: una nuova avventura, la prima all’estero, in un campionato competitivo e ricco di stimoli come quello spagnolo.

Una crescita costante, fatta di scelte coraggiose e tanta determinazione. Continueremo a seguirlo con attenzione, come facciamo da sempre, augurandogli il meglio per il prosieguo della stagione e per il cammino di una carriera che, ne siamo certi, ha ancora molto da raccontare.