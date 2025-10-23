I numeri di Allegri: "74 punti per la Champions. Per lo Scudetto al massimo 25 gol subiti"

Ha dato i numeri in conferenza stampa, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Pisa in programma domani sera per l'anticipo dell'8^ giornata di Serie A. Nell'incontro coi giornalisti, il tecnico livornese ha dato pillole statistiche che secondo il suo pensiero serviranno per raggiungere gli obiettivi stagionali:

"Non bisogna pensare a niente. L'obiettivo è una quota punti che serve per arrivare in Champions e come ho detto spesso devi garantirti almeno 74 punti per questo traguardo. Possibile fuga? No, non ce ne sono. Siamo alla 7^ giornata, bisogna andare molto piano e affrontare tutto con molta calma. Bisogna essere bravi a vincere le partite, gioire per la vittoria e pensare a quella dopo. Ora abbiamo un mini ciclo che ci porta all'ultima sosta, poi ci saranno tanti mesi senza sosta. Ottobre e novembre sono mesi importanti, come lo saranno gennaio e febbraio. Dovremo essere bravi ad arrivare bene all'inizio del prossimo anno per poi essere messi bene a marzo-aprile per giocarci i primi 4 posti".

Cosa serve, secondo lei, per puntare allo Scudetto?

"Serve subire 20-25 gol al massimo, questo prima di tutto. I tifosi ci devono aiutare poi, avere lo stadio pieno è fondamentale per noi. L'entusiasmo va mantenuto ma va fatto con grande equilibrio e senso di responsabilità".