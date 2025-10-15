Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Arbitri 7^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

Arbitri 7^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionatoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 12:44Le Statistiche
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali e validi per la settima giornata della Serie A 2025-2026.

Lecce-Sassuolo, Crezzini Valerio
Pisa-Verona, Guida Marco
Roma-Inter, Massa Davide
Torino-Napoli, Marcenaro Matteo
Atalanta-Lazio, Collu Giuseppe
Cagliari-Bologna, Marchetti Matteo
Como-Juventus, Ayroldi Giovanni
Genoa-Parma, Sozza Simone
Milan-Fiorentina, Marinelli Livio
Cremonese-Udinese, Fabbri Michael

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (115 – 12; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (4 – 2; 0 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (54 – 7; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (6 – 2; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Calzavara Andrea (0 – 0)
Chiffi Daniele* (117 – 13; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Collu Giuseppe (13 – 3; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (50 – 5; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (3 – 2; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Bello Marco* (179 – 15; 0 vittorie squadra di casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (4 – 2)
Dionisi Federico** (35 – 6)
Doveri Daniele** (248 – 17; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (152 – 13)
Feliciani Ermanno (30 – 4; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)
Fourneau Francesco (55 – 9; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (212 – 17; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (88 – 12; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (113 – 13; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (37 – 5; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (46 – 6; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Maresca Fabio (138 – 12)
Mariani Maurizio (170 – 14; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (65 – 9; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Massa Davide (225 – 16; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (0 – 0)
Pairetto Luca (135 – 12)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (21 – 7)
Piccinini Marco (82 – 9; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Rapuano Antonio (58 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (67 – 9)
Sozza Simone (64 – 7; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (28 – 4; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
L'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia... L'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
Juventus, ancora emergenza in difesa: Tudor con gli uomini contati Juventus, ancora emergenza in difesa: Tudor con gli uomini contati
L'osservatore Palma: "Sauer del Feyenoord? La Slovacchia ha il suo Yildiz" L'osservatore Palma: "Sauer del Feyenoord? La Slovacchia ha il suo Yildiz"
Altre notizie Le Statistiche
Arbitri 7^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 7^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Una non vince in casa da aprile. L’altra non fa pari fuori da maggio… Una non vince in casa da aprile. L’altra non fa pari fuori da maggio…
Il derby torna in B dopo 3.837 giorni. Cosa succede all’intervallo? Il derby torna in B dopo 3.837 giorni. Cosa succede all’intervallo?
Quel Palermo-Modena che preoccupa i rosanero e fa sorridere i gialloblù Quel Palermo-Modena che preoccupa i rosanero e fa sorridere i gialloblù
Pioli punta a fare dieci con la Roma. E c'è lo zampino di Dzeko nel suo ultimo ko... Pioli punta a fare dieci con la Roma. E c'è lo zampino di Dzeko nel suo ultimo ko
Il mondo di Gasp si è rovesciato da Bergamo a Roma. Problema Franchi per i viola Il mondo di Gasp si è rovesciato da Bergamo a Roma. Problema Franchi per i viola
Lo scherzetto pisano al Bologna nell'ultima volta in A. Rossoblu avanti di rigore... Lo scherzetto pisano al Bologna nell'ultima volta in A. Rossoblu avanti di rigore
Quattro lampi sardi in terra friulana. La sestina bianconera del 2009 Quattro lampi sardi in terra friulana. La sestina bianconera del 2009
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
2 L'Italia ai play-off, ecco il quadro a due turni dalla fine. Pericolo Svezia in semifinale
3 L'infortunio di Pulisic scoperchia il vaso di Pandora: Leao non si può più nascondere
4 Milan, allarme Pulisic: infortunio con gli USA. Il ct: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 ottobre
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso e... l'ingegnere nucleare. Da oggi si guarda oltre in attesa del 21 novembre
Immagine top news n.1 Mateo Retegui è il simbolo della nuova Italia di Gattuso. Il confronto dei numeri con Spalletti
Immagine top news n.2 Milan, allarme Pulisic: infortunio con gli USA. Il ct: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"
Immagine top news n.3 Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea
Immagine top news n.4 Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."
Immagine top news n.5 Italia-Israele 3-0, le pagelle: secondo posto e play-off blindati con portiere e centravanti
Immagine top news n.6 Deve esserci due senza tre! Retegui show, 3-0 a Israele e Italia certa dei play-off
Immagine top news n.7 Doppio Camarda, Dagasso spacca: l’Italia U21 esonda, 5-1 all’Armenia. Polonia avvisata
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.2 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.3 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.4 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Ascoli, Arezzo e Ravenna. Lotta a tre per il girone B. Vicenza pronto al salto"
Immagine news Serie C n.2 Ospitaletto, Musso: "Tunjov un'occasione. A gennaio ci faremo trovare pronti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, senza Bremer quale difesa per Tudor? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'ex Verona Piovanelli: "Giovane e Orban di un livello superiore. L'Hellas ha un bel gioco"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, l'ex vice di Mazzarri esalta Lobotka: "È un campione fuori e dentro al campo"
Immagine news Serie A n.3 Messi elegge i suoi dieci giovani più brillanti del momento: no a Yamal, sì a Nico Paz
Immagine news Serie A n.4 Israele fuori dai Mondiali. Sui social esulta la Palestina: emoji di un piatto di pasta per l'Italia
Immagine news Serie A n.5 Pulisic va ko in Nazionale. La Juve pensa a Domenico Teti come ds: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.6 Italia aggancia i playoff. Condò: "Non è un traguardo, ma Gattuso è tornato in corsa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bisoli: "Modena? Esonero giusticificato. A Brescia cacciato dopo sei pareggi e un ko"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, gli arbitri della 10ª giornata. Il big match Palermo-Modena a Chiffi
Immagine news Serie B n.3 Avellino, divieto di trasferta per il match contro la Juve Stabia ai residenti della provincia
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Pompetti morde il freno: "Spero di essere in campo ad inizio dicembre"
Immagine news Serie B n.5 Padova, ricaduta per Baselli. Il rientro del centrocampista rinviato di una settimana
Immagine news Serie B n.6 Empoli-Dionisi, ci siamo! Oggi il giorno della risoluzione del tecnico con il Palermo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Avellino, Patierno e il recupero dall'infezione virale. "Servono due mesi per stare meglio"
Immagine news Serie C n.2 Tre squadre senza vittorie in Serie C: su di loro aleggia il fantasma del Rende 1983/84
Immagine news Serie C n.3 Pillon: "Ascoli, Arezzo e Ravenna. Lotta a tre per il girone B. Vicenza pronto al salto"
Immagine news Serie C n.4 Ospitaletto, Musso: "Tunjov un'occasione. A gennaio ci faremo trovare pronti"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, contro Pineto e Livorno si deciderà il futuro di Braglia e Meluso
Immagine news Serie C n.6 Cambia il vento in casa Triestina. Il club paga gli stipendi prima della scadenza
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter in Albania per conquistare gli ottavi. Il programma della Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Altra sfida iberica per la Roma: c'è il Barça. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A e Champions, Juve Women conta sulla star Walti
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?